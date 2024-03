Meteo, martedì 12 rischio di rovesci e temporali al Centro-Sud, migliora altrove

L’intensa perturbazione atlantica (la n.5 del mese di marzo) che nelle ultime ore ha portato condizioni di forte maltempo sull’Italia si è ormai allontanata verso i Balcani. Dietro di sé lascia però una situazione molto instabile.

Tra martedì 12 e mercoledì 13 avremo, quindi, ancora il rischio di rovesci e temporali sparsi al Centro-Sud, mentre al Nord il tempo sarà stabile e poco nuvoloso.

Le temperature per ora oscillano intorno ai valori medi del periodo. Da giovedì 14 si profila un aumento della pressione atmosferica con prevalenti condizioni di tempo stabile che dovrebbero proseguire almeno fino al weekend, con soltanto di tanto in tanto il passaggio di innocua nuvolosità.

Le previsioni meteo per martedì 12

Prevalenza di nuvole e tempo instabile con piogge e locali rovesci o temporali su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali e Sicilia. Nel resto dell’Italia situazione più tranquilla con ampie schiarite, specie di mattina nel Nord Italia.

Temperature massime in rialzo al Nord, Toscana e Lazio, Sardegna; in calo su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia. Venti tesi di Maestrale su Isole Maggiori e Tirreno, fino a forti in Sardegna e Canale di Sicilia; venti per lo più deboli altrove. Mossi l’Adriatico, il Mar Ligure e l’alto Tirreno; molto mossi o localmente ancora agitati i restanti bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 13

Passaggio a tempo più stabile, e in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso al Nord, Toscana, Umbria, Marche e settori adriatici centro-meridionali. Pomeriggio instabile con rovesci e temporali sparsi su Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Cieli solo parzialmente nuvolosi sulle Isole Maggiori ma con scarso rischio di pioggia.

Temperature in aumento al Nord, senza grandi variazioni altrove. Valori vicini alle medie climatiche. Venti in generale attenuazione; ancora vento moderato di Maestrale sulle Isole Maggiori.