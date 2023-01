Meteo: martedì 10 gennaio neve, forte vento e calo termico al Sud!

L’intensa perturbazione che sta attraversando l’Italia (la n. 2 di gennaio), nella giornata di martedì 10 gennaio abbandonerà anche le regioni centrali, per spingersi al Sud, accompagnata da forti venti settentrionali, responsabili di un sensibile calo termico, con delle nevicate sull’Appennino meridionale e sui monti della Sicilia.

Mercoledì 11 il tempo sarà in miglioramento anche al Sud, ma già in serata le regioni settentrionali, la Toscana e la Sardegna risentiranno degli effetti di un’altra perturbazione, che giovedì 12 scivolerà lungo la nostra Penisola, portando altre precipitazioni, con delle nevicate mercoledì sulle Alpi e giovedì sulla dorsale appenninica, anch’essa associata a forti venti settentrionali.

Le previsioni meteo per martedì 10 gennaio

Tempo instabile con nubi e rovesci in Molise, al Sud e in Sicilia, tranne le coste campane; al mattino piogge anche in Abruzzo; quota neve sui rilievi intorno a 900-1300 metri; possibili temporali in Calabria e Sicilia, in montagna. Un po’ di nubi sparse in Sardegna e sui settori alpini di confine. Nel resto d’Italia cielo sereno o al più velato. In serata le precipitazioni insisteranno solo tra bassa Calabria e Sicilia.

Temperature minime in calo ovunque; massime in sensibile diminuzione al Centro-Sud e Sicilia. Forti venti di Maestrale o Tramontana su tutti i mari, più intensi con raffiche oltre 70/80 km/h al Sud e in Sicilia; ventoso anche sulle zone alpine e vicine pianure. Mari molto mossi o agitati, con rischio di mareggiate sulle coste esposte del basso Tirreno, della Puglia e delle Isole.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 gennaio

Giornata di condizioni meteo tranquille in tutta l’Italia, con tempo in miglioramento fin dal mattino anche al Sud. Cielo ovunque sereno o poco nuvoloso per strati di nubi alte e sottili.

Dal pomeriggio nubi in aumento in Sardegna, tra Liguria e Toscana e sulle Alpi; in serata piogge in Toscana ed Emilia; deboli nevicate oltre 1000 metri sulle zone alpine, soprattutto in quelle orientali. Temperature in calo al Nord; in diminuzione nei valori minimi anche nel resto del Paese. Insiste un forte Maestrale al Sud.