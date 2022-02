Meteo: martedì 1 marzo freddo invernale e neve fino in collina al Sud

Nella giornata di martedì 1 marzo, primo giorno della primavera meteorologica, l'Italia risentirà ancora della circolazione ciclonica colma di aria fredda in evoluzione tra i Balcani, l'Egeo e il Mar Nero. Il nocciolo più freddo attraverserà velocemente le regioni adriatiche e meridionali, portando alcune precipitazioni essenzialmente nella prima parte della giornata, in successivo esaurimento. In particolare, tra la notte e il mattino, non si escludono brevi rovesci di neve fino a quote di bassa collina (400-600 metri) su Puglia, Irpinia, Basilicata e nord della Calabria, a quote inferiori (200-300 metri) tra Abruzzo e Molise. Al Nord temporaneo addensamento della nuvolosità su Piemonte e Lombardia, con qualche fiocco di neve nelle prime ore della giornata lungo la pedemontana, ma anche qui con tendenza a un successivo rapido miglioramento.

Le temperature saranno ovunque in diminuzione, il clima pienamente invernale con valori inferiori alla norma, anche di 5-7 gradi sul versante adriatico e al Sud dove il freddo sarà accentuato da una tesa ventilazione settentrionale. Al Nord e sulle regioni peninsulari si farà fatica a raggiungere i 9-10 gradi.

Tra mercoledì 2 e giovedì 3 marzo è atteso l'afflusso di aria più mite e dunque un'attenuazione del freddo: la tendenza meteo

Nella parte centrale della settimana è atteso l'afflusso di aria più mite atlantica e una generale attenuazione del freddo con temperature destinate a riportarsi in linea con la stagione. In seno a tali correnti potrebbe muoversi una prima perturbazione (la n.1 di marzo), molto debole, in transito sull'Italia tra la fine di mercoledì 2 e la giornata di giovedì 3 marzo con scarsi effetti in termini di eventuali precipitazioni, limitati a Liguria, regioni tirreniche e Sardegna.

Un'altra perturbazione (la n.2), un pochino più attiva, potrebbe affacciarsi all'Italia nel corso del fine settimana: ma stiamo parlando di una tendenza, quella appena descritta, caratterizzata ancora da ampi margini di incertezza. In ogni caso al Nord la siccità è destinata a proseguire per tutta la prima settimana di marzo.