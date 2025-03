Meteo, maltempo anche nel weekend: la tendenza da venerdì 14 marzo

Non si ferma il via vai di perturbazioni: altre piogge in vista tra venerdì e il weekend. La tendenza nei dettagli

Tendenza 11 Marzo 2025 - ore 11:58 - Redatto da Meteo.it