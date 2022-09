Meteo: maltempo tra mercoledì 7 e giovedì 8 settembre. Ecco dove

La settimana prosegue con condizioni meteorologiche molto variabili e alcune fasi di maltempo al Nord e in parte del Centro, a causa dei sistemi nuvolosi associati ad una vasta area di bassa pressione posizionata sull’Europa nord-occidentale e in lento movimento verso est. Dopo una giornata di martedì 6 settembre tutto sommato tranquilla, infatti, un’attiva perturbazione atlantica (la numero 3 di settembre) investirà le nostre regioni settentrionali e le centrali tirreniche tra mercoledì 7 e giovedì 8, dando luogo a rovesci e temporali anche insistenti e di forte intensità, complice l’energia fornita dal calore immagazzinato nei nostri mari, la cui temperatura superficiale è ancora ben superiore alla norma stagionale.

Il resto del Paese, secondo i dati attualmente disponibili, risentirà marginalmente o per nulla degli effetti della perturbazione; il tempo sarà infatti soleggiato in particolare all’estremo Sud e nelle Isole, dove la ventilazione meridionale contribuirà a mantenere le temperature su valori di diversi gradi superiori alla media.

Le previsioni meteo per martedì 6 settembre

Tempo in prevalenza soleggiato, a parte delle velature di passaggio e degli annuvolamenti un po’ più compatti su Alpi, Nordovest e Sardegna. Non si escludono locali piogge in Sardegna e, nel pomeriggio, anche lungo l’arco alpino. Verso sera nubi in aumento in gran parte del Nord con possibili rovesci o temporali a ridosso delle Alpi e localmente anche sulla pianura padana centro-occidentale.

Temperature massime in calo nella Sardegna, senza grosse variazioni altrove: valori ancora ben oltre la norma con picchi di 34-35 gradi sulle Isole. Venti localmente moderati di Scirocco sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 settembre

Nubi sparse su gran parte del Nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali più probabili dalla tarda mattina a partire da Alpi e Nordovest, ma in graduale estensione verso il resto del Nord fra pomeriggio e sera; fenomeni più isolati su Toscana, Umbria e Lazio. Tempo più soleggiato nel resto del Paese.

Temperature massime in calo al Nord; valori di nuovo oltre i 30 gradi su regioni tirreniche, Sud e Isole. Venti deboli e meridionali.