Meteo, maltempo in arrivo: torna il rischio di nubifragi e grandine. Le zone più a rischio e le previsioni dal 30 maggio

Il mese di maggio si conclude all’insegna dell’instabilità meteo, in particolare al Nord dove questo mese si conferma eccezionalmente piovoso. Nelle prossime 48 ore transiteranno sull’Italia altre due perturbazioni in rapida sequenza: giovedì la numero 13 attraverserà il Centro-Nord; in serata poi ne arriverà un’altra (la 14), molto intensa, che sarà responsabile fino a tutto venerdì di un’ondata di maltempo al Nord, con nuove situazioni di potenziale criticità a causa delle piogge e dei temporali forti e insistenti, con rischio di nubifragi e accumuli notevoli, in particolare fino a venerdì mattina in Lombardia e per tutta la giornata in Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia. In questa fase le regioni centrali e la Sardegna saranno coinvolte marginalmente, quasi per nulla il Sud e la Sicilia.

Per quanto riguarda il weekend del 2 giugno, l’evoluzione resta molto incerta: al momento si profila una grande variabilità, con una pausa nel transito di perturbazioni sabato e solo qualche temporale pomeridiano su Alpi e Piemonte; per domenica sembra invece probabile un generale aumento dell’instabilità. Nel frattempo, all’estremo Sud e in Sicilia sembra probabile un’intensificazione del caldo, complice la risalita di aria di matrice sub-tropicale.

Le previsioni meteo per giovedì 30 maggio

Domani tempo in peggioramento tra la seconda parte della notte e il mattino in Lombardia e al Nord-Est, con piogge e temporali, destinati a coinvolgere nel pomeriggio anche il resto del Nord. I fenomeni saranno più deboli e isolati in Piemonte e Liguria, localmente forti in Lombardia, Veneto ed Emilia.

A fine giornata tendenza ad una marcata intensificazione dei fenomeni in gran parte del Nord, con rischio di nubifragi in Lombardia e Veneto. Nuvolosità variabile nel resto del Paese; nelle ore pomeridiane sviluppo di rovesci o isolati temporali su alta Toscana e regioni adriatiche, dalle Marche alla Puglia centrale. Temperature massime in calo al Nord, in lieve aumento al Sud e in Sardegna. Venti di Maestrale in Sardegna, moderati meridionali al Centro-Sud. Raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per venerdì 31 maggio

Inizio di giornata con maltempo al Nord: rovesci e temporali anche forti e insistenti con possibili nubifragi in Lombardia, Emilia occidentale, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Nuvole e qualche pioggia anche tra Levante Ligure e Toscana, in Umbria e Lazio. Nubi irregolari altrove, più soleggiato in Calabria e Sicilia. Tendenza già in mattinata ad un rapido miglioramento al Nord-Ovest; precipitazioni più insistenti e ancora intense al Nord-Est e in parte dell’Emilia.

In questa fase perturbata saranno possibili rilevanti accumuli di pioggia e conseguenti criticità specie in Lombardia, Triveneto ed Emilia. Temperature massime in calo al Nord-Est e Sardegna; punte di 29 gradi in Sicilia. Ventoso quasi ovunque per Maestrale in Sardegna, Libeccio su Tirreno, regioni centrali e Ionio, Scirocco in Adriatico. Dal pomeriggio Foehn al Nord-Ovest. Mari molto mossi.