Meteo, insiste il maltempo: rischio di criticità soprattutto in mattinata. Le previsioni da sabato 18 gennaio

Ancora maltempo sull'Italia: fino alle prime ore di sabato resta massima l’attenzione in Calabria e Sicilia e sulla Sardegna orientale a causa delle piogge molto abbondanti attese: non si escludono accumuli oltre 200 litri al metro quadro con conseguenti pesanti criticità. Ad aggravare la situazione ci penseranno impetuosi venti sud-orientali che potrebbero ostacolare il normale deflusso dei corsi d’acqua verso il mare, con il rischio di esondazioni e allagamenti.

La responsabile è una tempesta mediterranea, ribattezzata “Gabri” dall’Aeronautica militare, che nel corso del fine settimana si sposterà verso la Sardegna, favorendo da un lato l’attenuazione delle precipitazioni nelle aree maggiormente investite, dall’altro un coinvolgimento del resto del Centro-Sud nella giornata di sabato, più marginalmente del Nord in quella di domenica. Le temperature, nel frattempo, si porteranno su valori vicini alla norma un po’ ovunque, con un’attenuazione del freddo notturno e mattutino sulle regioni settentrionali.

Le previsioni per sabato 18 gennaio

Sabato tempo inizialmente soleggiato al Nord, ma con un addensamento della nuvolosità, dalla sera, al Nord-Ovest e in Emilia Romagna. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto del Paese: fino alle prime ore della mattina alto rischio di piogge abbondanti e nubifragi su Sardegna orientale e Calabria, in successiva attenuazione. Nel corso della giornata precipitazioni in trasferimento al resto del Sud e alle regioni centrali adriatiche, nevose in Appennino su Abruzzo e Molise oltre 1.200-1.300 metri. Piogge isolate anche nel Lazio, in Umbria e Toscana. Sulla Sicilia tempo variabile, con fenomeni in attenuazione prima dell’alba e con successive schiarite.

Temperature massime in lieve aumento al Nord-Est e sull’alto Tirreno, stazionarie o in leggera flessione altrove. Venti di burrasca al Sud, sulle Isole e sui mari limitrofi, che resteranno molto mossi o agitati.

Le previsioni per domenica 19 gennaio

Domenica al Nord cielo molto nuvoloso o coperto con alcune deboli e isolate precipitazioni, probabili all’estremo Nord-Ovest dove saranno nevose fino a quote collinari. Nuvolosità variabile nelle restanti regioni, intercalata da alcune parziali schiarite. Qualche pioggia intermittente sarà ancora possibile su Sardegna, Sicilia occidentale, coste centrali tirreniche e Salento.

Temperature minime in rialzo al Nord, dove resteranno sopra lo zero; massime in lieve flessione sulle regioni settentrionali, senza grandi variazioni altrove. Venti fino a burrascosi sui mari di ponente, forti raffiche di Tramontana in Liguria. Mari mossi o molto mossi, localmente agitato il Tirreno centrale.