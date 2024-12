Tregua dal maltempo, ma una nuova perturbazione è in arrivo. Le previsioni meteo dall'11 dicembre

Dopo il maltempo degli ultimi giorni ecco una breve fase di tregua: tra mercoledì 11 e la prima parte di giovedì 12 dicembre il tempo risulterà in prevalenza asciutto, sebbene a tratti nuvoloso e ancora caratterizzato da un freddo tipico di inizio inverno.

La tregua però, come accennato, sarà di breve durata: nella seconda parte di giovedì è infatti atteso l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica (la numero 3 di dicembre) che inizialmente porterà maltempo soprattutto sulle Isole Maggiori per poi attraversare la Penisola tra venerdì e sabato, quando sarà responsabile di piogge e nevicate che si concentreranno soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Dal punto di vista termico, anche nella seconda parte della settimana le temperature continueranno a oscillare attorno ai valori tipici del periodo, con un po’ di freddo soprattutto al Nord, dove saranno possibili alcune delle deboli gelate.

Le previsioni meteo per mercoledì 11 dicembre

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte del Nord, a eccezione dell’Emilia Romagna dove, specie nella prima parte del giorno, insisterà un po’ di nuvolosità. Nel resto d’Italia si alterneranno sole e nuvole, comunque con poche piogge residue per lo più confinate su Campania, Basilicata e Puglia.

Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento, con valori fino a 16-17 gradi all’estremo Sud e sulla Sicilia. Venti ovunque in attenuazione; mari da poco mossi a mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 12 dicembre

Giovedì un po’ di nuvole su Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche e Puglia Settentrionale, ma senza piogge. Nelle restanti regioni peninsulari e del Nord tempo soleggiato, ma con il ritorno di foschie dense, nebbie o nubi basse sulla valle padana centro-occidentale, a tratti persistenti. Nelle Isole tendenza ad un nuovo peggioramento, con alcune precipitazioni, più probabili dal pomeriggio e sulla Sicilia.

Temperature minime per lo più in diminuzione, probabili gelate diffuse all’alba al Nord e nelle aree interne del Centro; massime in lieve calo al Centro, in leggero aumento sulle Isole maggiori. Venti orientali in rinforzo sui mari di ponente, fino a tesi attorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia.