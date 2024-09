Meteo, nuova fase di maltempo con possibili nubifragi: le zone più a rischio

Un intenso vortice di bassa pressione, proveniente dall’Europa Orientale e ancora collegato alla tempesta Boris, nelle prossime ore investirà la nostra Penisola. Per l’Italia si apre dunque una fase di diffuso maltempo, con le piogge più diffuse e insistenti concentrate sull’Emilia Romagna e le regioni del versante adriatico. Il peggioramento del tempo sarà anche accompagnato da una intensificazione della ventilazione e da un generale abbassamento delle temperature che, di conseguenza, si posizioneranno quasi dappertutto al di sotto della norma.

La perturbazione è destinata a insistere sul nostro Paese fino a giovedì, portando maltempo e fresco per tutta la parte centrale della settimana. Da venerdì poi, grazie al suo lento allontanamento, si osserverà un graduale miglioramento del tempo.

Le previsioni meteo per martedì 17 settembre

Martedì cielo in generale nuvoloso, con la pioggia che, nel corso del giorno, bagnerà praticamente tutte le regioni; le piogge più insistenti e diffuse si concentreranno però su Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata e Campania.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento nei versanti ionici della Penisola, in diminuzione nel resto d’Italia, con cali più marcati al Centro e al Nord-Ovest. Ventoso su tutti i mari, con moto ondoso in deciso aumento; Bora su alto Adriatico ed Emilia Romagna; venti meridionali su Ionio e Puglia; Tramontana in Liguria.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 settembre

Mercoledì maltempo diffuso, con cielo molto nuvoloso o coperto, piogge e temporali anche forti in Emilia Romagna, Marche e zone interne del Centro-Sud; temporali più isolati ma in qualche caso intensi possibili in Puglia, Toscana, Lazio e Isole; altrove piogge deboli e intermittenti, tranne su Alpi, Nord-Est, alta Lombardia e Calabria.

Tra Emilia Romagna e Marche sono previsti altri notevoli accumuli di pioggia, in grado di dare luogo a possibili criticità.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est e al Sud. Ventoso su alto Adriatico, pianura Padana, Liguria e appennino settentrionale.