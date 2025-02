Meteo, maltempo sull'Italia: rischio di nubifragi e vento forte. Le previsioni dal 14 febbraio

Prosegue l’ondata di maltempo che tra giovedì 13 febbraio e la notte successiva ha già provocato nubifragi e allagamenti, con criticità gravi soprattutto in Toscana.

La responsabile è la perturbazione numero 5 di febbraio, che insisterà sul nostro Paese anche tra la giornata di San Valentino, venerdì 14 febbraio, e sabato 15. Oltre alle precipitazioni a tratti intense e locali temporali, si farà sentire l’afflusso di una massa d’aria fredda di origine artica, che determinerà un calo delle temperature e favorirà l’arrivo delle nevicate fino a quote intorno ai 200-500 metri sull’Appennino settentrionale e centrale. La neve interesserà anche i rilievi del Sud e della Sicilia nella giornata di sabato, ma a quote più elevate. Si conferma quindi un ritorno a condizioni più invernali, caratterizzate anche da un’intensa ventilazione con raffiche fino a burrascose.

Domenica il sistema nuvoloso comincerà ad allontanarsi lasciando le ultime precipitazioni sulle regioni meridionali, per lo più nella prima parte del giorno.

Successivamente, nei primi giorni della nuova settimana, si prospetta una situazione più tranquilla con tempo prevalentemente stabile, grazie anche al rialzo della pressione atmosferica.

Le previsioni meteo per venerdì 14 febbraio, San Valentino

Schiarite all’estremo Nord-Ovest, prevalenza di nuvole nel resto del Paese con precipitazioni sparse, più insistenti su Emilia Romagna, Marche, regioni centrali tirreniche e Campania dove non mancheranno ancora rovesci e temporali. Quota neve intorno ai 500-800 metri sulle Alpi orientali, 1000-1500 metri lungo l’Appennino, ma in abbassamento nel corso della giornata.

Temperature massime in calo al Nord-Est, regioni tirreniche e Sardegna, locali rialzi sul medio-basso Adriatico. Venti in sensibile intensificazione quasi ovunque. Mari da mossi a molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 15 febbraio

Molto nuvoloso con precipitazioni diffuse su regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia. Neve sull’Appennino centrale inizialmente intorno ai 300-800 metri, ma in rialzo in giornata; nevicate anche sui rilievi del Sud e della Sicilia, ma oltre i 1000-1300 metri. Ben soleggiato al Nord e in Toscana; un po’ di nuvole alternate a schiarite nel resto del Paese.

Temperature minime intorno allo zero con deboli gelate al Nord, massime in sensibile calo al Centro-Sud. Ventoso sull’alto Adriatico e al Centro-Sud con mari in prevalenza molto mossi.