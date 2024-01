Meteo, maltempo invernale sull'Italia: pioggia e neve, aumenta il freddo. Le previsioni da domenica 7 gennaio

Nella giornata di oggi, domenica 7 gennaio, il vortice ciclonico che si è formato a ridosso dell’Italia con l’arrivo dell’intensa perturbazione numero 2 del mese darà luogo a piogge e rovesci soprattutto al Centro-Sud, in Emilia Romagna e nelle Venezie.

Questo vortice insisterà a ridosso della nostra penisola almeno fino a lunedì, attivando venti molto intensi con raffiche anche fino a 100 km/h sulle isole maggiori e all’estremo Sud. Da lunedì forti correnti diverranno settentrionali e convoglieranno una massa d’aria molto fredda di origine artica verso le nostre regioni dove, di conseguenza, si attende un brusco crollo delle temperature e una fase pienamente invernale.

Le previsioni meteo per domenica 7 gennaio

Oggi cielo nuvoloso a coperto in tutta Italia, salvo delle parziali schiarite sulle zone ioniche. Al mattino precipitazioni quasi ovunque, tranne in Pimonte, Valle d’Aosta e alta Lombardia; deboli nevicate sulle Alpi orientali fino a 600/900 metri, ma in esaurimento entro il primo pomeriggio; nevicate più insistenti sull’Appennino settentrionale dai 900/1000 metri, che dal pomeriggio si estendono ai rilievi di Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna a quote poco più elevate.

In serata ancora maltempo soprattutto al Centro-Sud, con possibili temporali nel basso versante tirrenico e nevicate sui monti di Calabria e Sicilia. Torna qualche pioggia in Piemonte, con nevicate sulle Alpi occidentali.

Temperature in generale diminuzione. Venti molto forti di Maestrale sulle Isole e occidentali al Sud, con raffiche prossime ai 100 km/h; Bora sull’alto adriatico, Tramontana in Liguria; ventoso anche sulle Alpi e vicine pianure. Mari da molto mossi a molto agitati, con rischio di mareggiate.

Le previsioni meteo per lunedì 8 gennaio

Domani nuvolosità diffusa in gran parte dell’Italia, più compatta all’estremo Nord-Ovest, sulle regioni centrali adriatiche, al sud e Isole; al mattino cielo coperto anche in Liguria ed Emilia Romagna. Piogge e rovesci in Abruzzo, Molise, Sud e Isole; nevicate sulle Alpi occidentali e sui rilievi del Centro-Sud tra 700 e 1000 metri. Parziali schiarite tra pomeriggi e sera al Nord-Est.

Temperature in calo ovunque. Ventoso per forti venti in prevalenza settentrionali, tranne nello Ionio.