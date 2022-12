Meteo: maltempo in pausa. 8 dicembre mite al Sud e invernale al Nord

Oggi (martedì 6 dicembre) e mercoledì 7 non è previsto il passaggio di nuove perturbazioni, per cui la situazione meteo rimarrà nel complesso tranquilla, con appena qualche debole pioggia sulle regioni centrali e il fastidio di un po’ di nebbie mattutine al Nord. Per la fine di giovedì 8 dicembre, Festa dell'Immacolata, è attesa però una nuova perturbazione (la numero 3 di dicembre) che venerdì 9 riporterà piogge diffuse al Centro-Nord, con nevicate sulle zone alpine anche a quote piuttosto basse. Il Sud e le Isole Maggiori invece dovrebbero rimanere ai margini del maltempo.

L’evoluzione successiva resta incerta, ma al momento è probabile che il tempo rimanga perturbato anche nel corso del fine settimana. Le temperature nei prossimi giorni divideranno in due l’Italia: al Nord si farà sentire un po’ di freddo invernale, mentre il Sud godrà di giornate insolitamente miti, specie tra giovedì e venerdì.

Le previsioni meteo per martedì 6 dicembre

Cielo in generale nuvoloso al Centro e Isole, con piogge deboli e isolate su Toscana, Umbria e Marche. Tempo in prevalenza bello nel resto d’Italia, ma con molte nebbie mattutine sulle pianure del Nord e lungo le coste dell’Alto Adriatico. Temperature massime in calo in gran parte del Nord e regioni centrali adriatiche, con poche variazioni altrove. Venti moderati dai quadranti meridionali al Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 7 dicembre

Un po’ di nuvolosità su Emilia, Romagna, regioni centrali, Puglia, Calabria Ionica e nord della Sardegna, con isolati piovaschi su Marche, Umbria, Toscana Meridionale e nord del Lazio. Nel resto d’Italia giornata in prevalenza soleggiata, salvo la presenza di nebbie mattutine in Pianura Padana, localmente persistenti anche nelle ore centrali del giorno.

Temperature massime in diminuzione in gran parte del Nord, medio versante tirrenico e Sardegna. Venti per lo più deboli salvo moderati rinforzi da sud tra Ionio e Adriatico Meridionale e di Maestrale su Mare e Canale di Sardegna e Canale di Sicilia.