Meteo, maltempo in attenuazione: giovedì 11 settembre ultime piogge e temporali

Prima di abbandonare definitivamente l'Italia, la perturbazione responsabile del forte maltempo delle scorse ore porterà ancora un po' di piogge e temporali
Previsione11 Settembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola, l’intensa perturbazione atlantica che sta attraversando l’Italia domani porterà ancora maltempo al Sud, mentre al Centro-Nord e Sardegna sono attese ampie schiarite, con poche piogge residue per lo più concentrate all’estremo Nord-Est e nelle zone appenniniche.

La fase di maltempo sarà accompagnata anche da un sensibile abbassamento delle temperature che segnerà, entro la fine di domani, la fine al caldo anomalo anche al Sud. Lo sviluppo della situazione meteo nell’ultima parte della settimana resta al momento piuttosto incerto, anche se risulta probabile una rimonta solo parziale dell’alta pressione, che farà sentire la sua presenza soprattutto al Sud e Isole, mentre al Centro-Nord tra sabato e domenica transiterà probabilmente una debole perturbazione atlantica.

Le previsioni meteo per giovedì 11 settembre

Giovedì al mattino cielo nuvoloso e qualche rovescio o temporale su estremo Nord-Est, Puglia, Bassa Campania, Calabria e nord della Sicilia; nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello, salvo qualche innocuo annuvolamento. Nel pomeriggio ancora un po’ di nuvole e qualche pioggia su Friuli Venezia Giulia, alto Veneto, Puglia Meridionale, Calabria e Sicilia, in prevalenza bello altrove.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, Sardegna e Campania, in calo invece nel resto del Sud: valori quasi dappertutto vicini alle medie stagionali, per lo più compresi fra 24 e 30 gradi, con qualche punta di 31-32 gradi solo all’estremo Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 12 settembre

Venerdì alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nord, con qualche pioggia sulle zone alpine e prealpine. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, con temporaneo ma innocuo aumento della nuvolosità, nel pomeriggio, per lo più confinato sulle zone interne del Centro.
Temperature massime con poche variazioni e in generale vicine ai valori tipici del periodo.

