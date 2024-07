Meteo: domani maltempo in attenuazione al Nord, ancora molto caldo al Centro-Sud. Le previsioni dal 13 luglio

Una intensa ondata di maltempo si sta scatenando in questo venerdì sulle regioni settentrionali, provocando danni e situazioni pericolose a causa delle piogge abbondanti, delle potente raffiche di vento e da alcune grandinate.

Per il weekend del 13 - 14 luglio si profila poi uno scenario meteo più tranquillo, con maltempo in decisa attenuazione al Nord già nella giornata di sabato. Insisterà invece il gran caldo, sempre intenso nelle regioni centro-meridionali e nelle Isole e di nuovo in aumento anche nelle regioni settentrionali in particolare da domenica.

L'ondata di calore in atto si conferma infatti particolarmente duratura, oltre che intensa: secondo le attuali proiezioni modellistiche dovrebbe persistere per tutta la prossima settimana, con temperature che lontano delle coste faranno registrare valori diffusamente tra i 35 e i 40 gradi ma con picchi localmente anche oltre nelle regioni centro-meridionali. Il caldo ovviamente si farà sentire anche di notte, con le minime all’alba raramente al di sotto dei 20°C e, anzi, in diversi casi anche oltre i 25 gradi.

Le previsioni meteo per sabato 13 luglio

Domani cielo sereno o al più poco nuvoloso sulle Venezie, in Emilia Romagna e sulle regioni centro-meridionali comprese le Isole maggiori. Nel resto del Nord nuvolosità sparsa con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso; residua instabilità con possibili isolati e brevi rovesci sulle Alpi centro-orientali, più probabili tra Lombardia e Trivento. Al mattino non esclusa qualche breve pioviggine in Liguria di levante.

Temperature pomeridiane in generale non oltre i 30 gradi al Nord-Ovest, fino a 34-35 nel Nord-Est, in lieve flessione in Toscana e Sardegna, fino a 40 gradi al Sud e in Sicilia. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata specie sui litorali e nelle ampie e lunghe valli; da segnalare anche moderati rinforzi di Libeccio nel Mar Ligure. Mari: un po’ mossi il Mare di Sardegna, il Mare di Corsica e il Mar Ligure; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per domenica 14 luglio

Domenica tempo soleggiato da Nord a Sud con un cielo prevalentemente sereno. A metà giornata un po’ di nuvolosità irregolare in sviluppo sulle aree alpine ma con basso rischio di piogge. Da segnalare anche qualche veloce velatura in transito al Nord-Ovest e al mattino anche al Centro.

Temperature massime diurne in lieve aumento al Centro-Nord; caldo molto intenso al Sud e in Sicilia con punte nell’interno localmente fino a 39-40. Venti molto deboli ovunque, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata specie sui litorali e nelle ampie e lunghe valli. Mari calmi o poco mossi.