Meteo: forte maltempo in arrivo, con freddo e vento forte! Cosa aspettarsi fino a Natale?

Dopo aver fatto sentire i primi effetti da giovedì in parte del Nord e nelle regioni tirreniche, nella giornata di venerdì 20 dicembre la perturbazione numero 5 del mese darà luogo a un vortice di bassa pressione che si svilupperà a ridosso del Tirreno. Ne conseguirà una fase di maltempo, con precipitazioni a tratti anche intense al Nord-Est, in Emilia Romagna, in parte della Lombardia e della Liguria, e in quasi tutte le regioni centro-meridionali; lungo il versante tirrenico e in Sardegna saranno possibili rovesci e temporali, in serata anche in Sicilia. La neve raggiungerà le Alpi centro-orientali e l’Appennino.

Questa fase di maltempo sarà caratterizzata anche da venti molto intensi, che venerdì sferzeranno tutte le regioni e raggiungeranno l’intensità di burrasca sui mari, in particolare sull’alto Adriatico (dove soffierà forte la Bora), sul Tirreno e sui mari intorno alle Isole maggiori. Sarà violento soprattutto il Maestrale in Sardegna, che potrà far registrare raffiche di tempesta anche intorno ai 100 km orari.Raffiche particolarmente intense saranno possibili anche sull’Appennino centro-settentrionale, mentre forti venti di Fohn investiranno le Alpi e il Nord-Ovest.

La perturbazione sarà accompagnata inoltre dall’afflusso di aria fredda, responsabile di un diffuso calo delle temperature che venerdì sarà più sensibile al Centro-Nord e in Sardegna.

La tendenza meteo per il weekend del 21 e 22 dicembre

Nella giornata di sabato 21 dicembre il sistema perturbato tenderà ad allontanarsi gradualmente verso la Grecia ma in diverse regioni determinerà condizioni meteo ancora instabili, con rovesci sul medio Adriatico e in parte del Sud. Il tempo sarà invece in miglioramento nel resto del Paese, in particolare al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, ma con una notte e un inizio di giornata molto freddi. Il calo termico diverrà sensibile anche al Sud e nelle Isole maggiori, dove le temperature si porteranno anche sotto la media stagionale. Il vento sarà ancora intenso: in particolare il Maestrale continuerà a insistere sulla Sardegna e il Tirreno e si rafforzerà ulteriormente anche sulle regioni meridionali e in Sicilia. Si profila una giornata ventosa anche per le Alpi e le vicine zone di pianura.

Le attuali proiezioni per domenica 22 dicembre mostrano i primi segnali di una nuova perturbazione in avvicinamento, responsabile di nubi addossate ai versanti alpini più settentrionali, accompagnate a delle nevicate. Entro le prime ore di lunedì23, poi, questo sistema frontale attraverserà rapidamente l’Italia dando luogo a una nuova fase di maltempo con precipitazioni al Centro-Sud.

Gli aggiornamenti meteo per il periodo di Natale

La tendenza meteo per Natale e la Vigilia è ancora piuttosto incerta.

Secondo lo scenario che al momento si profila come il più probabile, nella giornata della Vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, potrebbe insistere una residua instabilità meteo sul versante centrale adriatico e al Sud, mentre per il Nord e il resto del Centro si profilano condizioni meteo più stabili.

Il giorno di Natale dovrebbe trascorrere con condizioni meteo in generale stabili al Centro-Nord mentre non si esclude qualche residuo episodio di instabilità nelle regioni meridionali e in Sicilia per la probabile persistenza di una circolazione ciclonica nello Ionio. Le temperature dovrebbero restare temporaneamente al di sotto della media al Sud.

Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme su questa evoluzione e maggiori dettagli sulla tendenza meteo per il periodo di Natale.