Meteo, maltempo forte nelle prossime ore: attenzione al rischio nubifragi e grandine! Le previsioni dal 31 maggio

Il mese di maggio si chiude domani, venerdì 31, all’insegna del maltempo. L’intensa perturbazione che da oggi colpirà il Nord farà infatti sentire ancora i suoi effetti, con rovesci e temporali anche intensi soprattutto tra la Lombardia orientale e il Nord-Est: ci sarà il rischio di locali criticità dovute a possibili accumuli abbondanti con nubifragi e grandine.

La giornata di venerdì vedrà invece un miglioramento del tempo al Nord-Ovest, prevalenza di sole in Sicilia e in Calabria mentre nel resto d’Italia avremo della nuvolosità sparsa accompagnata da sporadiche e deboli piogge, più probabili sul versante tirrenico. Si profila uno scenario più tranquillo per sabato 1 giugno, nonostante un po’ di instabilità pomeridiana sulle zone montuose del Nord e un po’ di nuvolosità al Sud ma con scarse precipitazioni.

Le previsioni meteo per venerdì 31 maggio

Domani migliora nell’estremo Nord-Ovest, insistono condizioni di maltempo tra Lombardia orientale e Nord-Est con ancora rischio di intensi rovesci o temporali. Possibili locali situazioni di criticità. In serata i fenomeni insisteranno tra Alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia dove migliorerà solo nella notte. In prevalenza soleggiato in Calabria e Sicilia. Nuvolosità sparsa a carattere variabile e irregolare nel resto del paese con poche e sporadiche piogge, più probabili sul versante tirrenico.

Temperature massime in calo al Nord-Est e Sardegna; punte vicine ai 30 gradi all’estremo Sud e in Sicilia. Ventoso quasi ovunque per Maestrale in Sardegna, Libeccio su Tirreno, regioni centrali e Mar Ligure, da sud sullo Ionio e Scirocco in Adriatico. Dal pomeriggio Foehn al Nord-Ovest. Mari molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 1 giugno

Tempo nel complesso soleggiato su Venezie, Emilia orientale, Romagna, coste liguri, regioni centrali, Calabria e Sicilia. Giornata un po’ nuvolosa tra Campania, basso Lazio, Molise, Puglia e Basilicata ma con poche e sporadiche piogge. Instabile da metà giornata sulle aree alpine e sull’Appennino settentrionale con nubi in aumento e sviluppo di locali rovesci o temporali.

Temperature in aumento su gran parte d’Italia: valori vicini ai 30 gradi all’estremo Sud specie in Sicilia; massime per lo più tra 22 e 26-27 gradi altrove. Venti generalmente deboli o al più localmente moderati. Mossi il Mar Ligure, l’alto Tirreno e i mari settentrionali della Sardegna.