Meteo, maltempo forte al Sud: rischio di temporali intensi e nubifragi. Le previsioni per giovedì 16 ottobre

I settori meridionali dell’Italia restano esposti agli effetti un vortice ciclonico che giovedì 16 ottobre darà origine a piogge e temporali localmente intensi, con rischio di nubifragi e grandinate. L’Italia settentrionale resta invece protetta da una robusta struttura di alta pressione che si estende sull'Europa nord-occidentale, mantenendo condizioni meteo stabili.

Venerdì il tempo sarà ancora instabile al Sud e sul medio Adriatico, ma con fenomeni in graduale attenuazione nella seconda parte della giornata. Nel frattempo, infiltrazioni di aria più fredda da est determineranno un ridimensionamento delle temperature che in diverse zone scenderanno leggermente al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per giovedì 16 ottobre

Insiste il maltempo, soprattutto al Sud e in Sicilia, con molte nuvole, piogge e temporali localmente intensi. Nubi e piogge più deboli e isolate su Abruzzo, Molise e basso Lazio. Brevi rovesci possibili fra mattina e pomeriggio anche in Sardegna. Nel resto d’Italia tempo più stabile con solo degli annuvolamenti sparsi su Alpi, Piemonte e Appennino. Alla sera migliora sulle Isole. Temperature stazionarie o in leggero calo. Giornata ventosa al Centro-Sud, con forti venti di Scirocco in particolare fra Ionio e basso Adriatico.

Per la giornata di giovedì la Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione in Calabria e sulla Puglia centro-meridionale. In vigore anche l'allerta gialla in Molise, Basilicata, Sicilia e su alcuni settori di Sardegna, Campania, Abruzzo, Lazio e sul restante territorio della Puglia.

Le previsioni per venerdì 17 ottobre

Cielo nuvoloso con ancora delle precipitazioni sparse e intermittenti, anche sotto forma di rovescio o temporale, al Sud, nella Sicilia settentrionale, in Abruzzo e Molise, tendenti ad attenuarsi gradualmente dalla sera. Tempo più stabile nel resto del Paese, con ampie schiarite, a parte degli annuvolamenti su Alpi, Piemonte, Appennino, Marche, Umbria e basso Lazio.

Temperature mattutine in lieve calo al Centro-Sud; valori massimi senza variazioni di rilievo, sempre intorno alla media o leggermente sotto: le temperature pomeridiane saranno per lo più comprese tra 19 e 22 gradi con punte di 23-25 in Sardegna, Sicilia e Calabria. Ventoso a inizio giornata intorno alla Puglia ma con venti in rapida attenuazione. Molto mossi o agitati lo Ionio e l’Adriatico meridionale, mossi i mari intorno alla Sicilia e l’Adriatico centrale.