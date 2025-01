Meteo, maltempo protagonista in questo inizio di settimana: arrivano pioggia e tanta neve

La settimana inizia con l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica (la numero 9 del mese), che fin dalle prime ore di oggi, lunedì 27 gennaio, sta portando un rapido peggioramento a partire dal Nord-Ovest, con piogge e rovesci in rapida estensione a gran parte delle regioni settentrionali e alla Toscana; nevicherà ancora abbondantemente sulle Alpi. Tempo stabile nel resto del Paese, con un deciso rinforzo della ventilazione meridionale e temperature ancora diffusamente superiori alla norma.

Questa perturbazione insisterà nella prima parte di martedì al Centro-Nord, con altre piogge e ulteriori accumuli di neve fresca sulle Alpi, provocando un probabile innalzamento del livello di pericolo di valanghe.

Per mercoledì si profila un miglioramento al Centro-Nord, ma con possibile formazione di nebbia in Val Padana, mentre il tempo diverrà instabile al Sud e nelle Isole, con temperature in calo verso valori più vicini alla media stagionale.

Le previsioni meteo per lunedì 27 gennaio, Giorno della Memoria

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e Isole; nuvolosità irregolare al Centro e in Emilia Romagna, con qualche pioggia isolata in Romagna ed entro sera in Toscana. Maltempo nel resto del Nord, con piogge e rovesci diffusi; quota neve intorno a 1.400-1.700 metri, con rilevanti accumuli in alta quota. Possibile fase temporalesca in tarda serata/notte su Levante ligure, Toscana e Friuli.

Temperature massime in rialzo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove e ancora superiori alla norma. Forti venti meridionali, tranne nello Ionio: raffiche fino a 60/70 km/h in Sardegna e su Appennini e Alpi.

Le previsioni meteo per martedì 28 gennaio

Domani prosegue il maltempo al Nord nelle prime ore della giornata, con piogge e qualche rovescio o temporale, con fenomeni più insistenti su Lombardia orientale e Nord-Est. Quota neve variabile dai 1.200-1.300 metri della Val d’Aosta, fino a 1.500-1.700 metri del settore orientale. Piogge e rovesci al mattino anche in Toscana, Umbria, e Campania.

Nel pomeriggio migliora al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e al Centro; rovesci all’estremo Nord-Est con quota neve in calo fino a 1200 metri; ancora piogge in Puglia e Campania. Temperature in rialzo al Nord, in calo in Sardegna. Forti venti occidentali o di Libeccio su tutti i mari, in Liguria, Emilia Romagna e al Centro-Sud.