Meteo, 30 ottobre e Halloween segnati dal maltempo: rischio nubifragi e vento forte

Ottobre si chiude all'insegna del maltempo, con un'intensa perturbazione che tra oggi e domani - giorno di Halloween - influenzerà le condizioni meteo in molte regioni italiane.

La pioggia colpirà soprattutto il Nord e il versante tirrenico, dove sarà alto il rischio di criticità con possibili nubifragi. Nonostante il maltempo, questa fase sarà caratterizzata da un nuovo sensibile rialzo termico con picchi intorno ai 30 gradi sul medio Adriatico, sulle regioni meridionali e sulle nostre due isole maggiori complice anche un deciso rinforzo del vento di Scirocco.

Anche l’inizio di novembre si profila estremamente variabile e instabile, con altre perturbazioni dirette verso l’Italia: tra il giorno di Ognissanti e giovedì 2 un primo modesto impulso (perturbazione n.1 di novembre) sarà diretto verso le regioni centro-meridionali, mentre una perturbazione molto più attiva e intensa su tutta l’Italia, da nord verso sud, tra giovedì e il primo weekend del mese. Seguiranno probabilmente altri passaggi perturbati nei giorni successivi: non perdete i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per lunedì 30 ottobre

Oggi deciso peggioramento del tempo al Nord e sulla Toscana occidentale, con piogge diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni particolarmente abbondanti, con potenziali criticità, su Levante ligure, alta Toscana, alto Piemonte, Lombardia settentrionale e Nord-Est. Situazione più stabile nel resto del Paese, con prevalenza di tempo soleggiato su medio Adriatico, Sud e Sicilia. Dalla sera peggiora sensibilmente anche in Umbria e Lazio; qualche pioggia nel nord della Sardegna.

Temperature in rialzo al Centro-Sud per via dei venti intensi di Scirocco, con valori anche oltre i 25 gradi e possibili picchi intorno ai 30 gradi specie sulle nostre due Isole maggiori. Molto mossi o agitati i mari di ponente e l’Adriatico centro-settentrionale.

Le previsioni meteo per martedì 31 ottobre, giorno di Halloween

Domani al mattino piogge su est Lombardia, Triveneto Liguria di levante e regioni tirreniche fino alla Calabria ma con fenomeni in attenuazione e tendenza a schiarite. Nel pomeriggio, infatti, ultime piogge in Friuli Venezia Giulia, bassa Campania, Calabria tirrenica e nord della Sicilia. Neve sulle Alpi centro-orientali oltre 1600-1800 metri.

Venti da moderati a localmente forti da ovest sui mari di ponente e da sud tra Ionio e Adriatico meridionale. Mari molto mossi fino ad agitato il settore meridionale e orientale del Mar ligure e l’alto Tirreno. Temperature in rialzo al Nord-Ovest, Emilia, Puglia e settore ionico; in calo anche sensibile nel resto d’Italia.