Maltempo ancora forte: rischio nubifragi e temperature in picchiata. Le previsioni meteo del 29 agosto

Il vortice di bassa pressione, che si è formato con l’arrivo delle fredde correnti nord-atlantiche, continua a influenzare le condizioni meteo sull'Italia: anche nelle prossime ore provocherà numerosi temporali, localmente di forte intensità, vento forte al Centro-Sud e sulle Isole, e un deciso calo termico in gran parte delle nostre regioni, per cui finirà l’ondata di caldo intenso anche al Sud.

La situazione meteo migliorerà gradualmente nei prossimi giorni, con il lento e progressivo allontanamento della perturbazione, che comunque almeno nella giornata di mercoledì porterà ancora numerosi rovesci e temporali, specie sulle regioni centrali. Nella seconda parte della settimana, caratterizzata da una maggiore presenza del sole e da poche piogge, le giornate risulteranno comunque relativamente fresche, con temperature in generale leggermente sotto la norma.

Le previsioni meteo per martedì 29 agosto

Nuvole ovunque, ma con graduali schiarite almeno al Nord-Ovest nel pomeriggio. Nel corso giorno ancora rovesci e temporali, localmente anche intensi, al Nord-Est e su regioni centrali, Campania, Basilicata, Salento, Calabria Tirrenica, Sicilia e nord della Sardegna.

Temperature massime in rialzo all’estremo Nord-Ovest e in Sardegna, in calo nel resto d’Italia: fine del caldo intenso anche al Sud. Ventoso, soprattutto al Centro-Sud: Maestrale con raffiche di burrasca in Sardegna.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 agosto

Mercoledì prevalenza di tempo bello in Sicilia. Giornata in generale nuvolosa nel resto d’Italia: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Alpi, pianura lombardo-veneta, Friuli, Venezia Giulia, regioni centrali, Campania, Basilicata e Calabria Tirrenica.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est, in gran parte del Centro e sulle Isole Maggiori, con poche variazioni altrove.