FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Lunedì 3 novembre con piogge, poi anticiclone e rischio nebbia. L...

Lunedì 3 novembre con piogge, poi anticiclone e rischio nebbia. La tendenza meteo

La perturbazione in arrivo nel weekend porterà piogge in diverse regioni anche a inizio settimana. Nei giorni successivi si conferma una svolta.
Tendenza31 Ottobre 2025 - ore 12:05 - Redatto da Meteo.it
Tendenza31 Ottobre 2025 - ore 12:05 - Redatto da Meteo.it

Lunedì 3 novembre la prima perturbazione del mese tenderà già a scivolare verso sudest in direzione dei Balcani. Lo scenario meteo sarà quindi già in miglioramento con conseguenti schiarite al Nord, in Sardegna e nel versante tirrenico del Centro. Sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia avremo invece ancora molte nuvole accompagnate da piogge sparse e locali rovesci che andranno gradualmente esaurendosi entro la notte successiva.
Le temperature massime saranno in rialzo al Nord-Ovest, mentre caleranno sull’Adriatico e in Sardegna per effetto di freschi venti settentrionali. In particolare in Sardegna soffieranno venti moderati o tesi di Maestrale.

Anticiclone in rinforzo da martedì 4 novembre: la tendenza

Per martedì 4 novembre è atteso un generale aumento della pressione, con il tempo che migliorerà anche sull’estremo Sud; sarà una giornata un po’ ventosa per venti settentrionali sulla Puglia e sullo Ionio, ma in generale prevarranno le schiarite. Anche al Centro-Nord e in Sardegna tempo prevalentemente soleggiato con al più il transito di velature passeggere sulle regioni settentrionali. Le temperature saranno in calo nelle minime, stazionarie o in ulteriore lieve flessione nelle massime.

Per i giorni successivi le attuali proiezioni vedrebbero una fase anticiclonica favorevole a condizioni meteo diffusamente stabili almeno fino a giovedì o venerdì. Dovrebbero quindi prevalere le schiarite un po’ dappertutto, ma con il rischio che aumenti la possibilità di nebbie o foschie dense notturne, in particolare in Val Padana. Le temperature dovrebbero mantenersi su valori nel complesso miti, anche un po’ sopra le medie del periodo.

Risulta più incerta l’evoluzione successiva, verso la fine della settimana, tra un duplice scenario di persistenza dell’alta pressione o di un suo indebolimento a iniziare dai settori più occidentali per l’avanzata di un’area depressionaria in formazione sul Mediterraneo occidentale. Per dirimere questi dubbi sarà bene seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Domenica 2 novembre arriva una nuova perturbazione: rischio di forte maltempo. La tendenza
    Tendenza30 Ottobre 2025

    Domenica 2 novembre arriva una nuova perturbazione: rischio di forte maltempo. La tendenza

    Domenica arriva la prima perturbazione di novembre: porterà piogge localmente intense, insistendo fino a inizio settimana. La tendenza meteo.
  • Meteo: Italia divisa nel weekend di Ognissanti! Maltempo in molte regioni
    Tendenza29 Ottobre 2025

    Meteo: Italia divisa nel weekend di Ognissanti! Maltempo in molte regioni

    Nel fine settimana di Ognissanti l'Italia risulterà spaccata dal punto di vista meteo, con alta pressione da una parte e temporali dall'altra.
  • Meteo: maltempo anche ad Halloween (31 ottobre). Weekend di Ognissanti a due facce
    Tendenza28 Ottobre 2025

    Meteo: maltempo anche ad Halloween (31 ottobre). Weekend di Ognissanti a due facce

    Maltempo sul finire del mese di ottobre, con temporali localmente intensi nella giornata di Halloween. Ognissanti con parziale miglioramento.
  • Meteo, ottobre si chiude con il maltempo: la tendenza per Ognissanti
    Tendenza27 Ottobre 2025

    Meteo, ottobre si chiude con il maltempo: la tendenza per Ognissanti

    Un'intensa perturbazione da giovedì 30 interesserà molte regioni con rischio di forti piogge e temporali. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Domenica 2 novembre arriva una nuova perturbazione: rischio di forte maltempo. La tendenza
Tendenza30 Ottobre 2025
Domenica 2 novembre arriva una nuova perturbazione: rischio di forte maltempo. La tendenza
Domenica arriva la prima perturbazione di novembre: porterà piogge localmente intense, insistendo fino a inizio settimana. La tendenza meteo.
Meteo: Italia divisa nel weekend di Ognissanti! Maltempo in molte regioni
Tendenza29 Ottobre 2025
Meteo: Italia divisa nel weekend di Ognissanti! Maltempo in molte regioni
Nel fine settimana di Ognissanti l'Italia risulterà spaccata dal punto di vista meteo, con alta pressione da una parte e temporali dall'altra.
Meteo: maltempo anche ad Halloween (31 ottobre). Weekend di Ognissanti a due facce
Tendenza28 Ottobre 2025
Meteo: maltempo anche ad Halloween (31 ottobre). Weekend di Ognissanti a due facce
Maltempo sul finire del mese di ottobre, con temporali localmente intensi nella giornata di Halloween. Ognissanti con parziale miglioramento.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 31 Ottobre ore 16:20

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154