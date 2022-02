Meteo, lunedì 7 peggiora al Centro-Sud: un fronte freddo porterà piogge, neve e vento forte

Per domenica 6 non sono attesi grandi cambiamenti della situazione meteo, con l’alta pressione che continuerà a tenere lontane le perturbazioni dall’Italia, garantendo così una giornata di tempo in prevalenza stabile e asciutto, con il solo fastidio delle nebbie.

Tuttavia alla fine del giorno l’alta pressione allenterà momentaneamente la sua presa, consentendo così a una nuova perturbazione (la numero 2 del mese) di raggiungere le Alpi per poi scivolare verso i Balcani e lambire, nel corso di lunedì 7, il Sud e il versante adriatico della Penisola, dove causerà una breve fase piovosa, accompagnata da temporaneo calo delle temperature e neve sui rilievi.

Il Nord ancora una volta rimarrà all’asciutto e per di più verrà interessato da un temporaneo rinforzo di secchi venti settentrionali che renderanno ancora più asciutta l’atmosfera. Nei giorni successivi l’alta pressione tornerà a dominare sull’Italia bloccando nuovamente l’arrivo delle perturbazioni atlantiche e favorendo un clima insolitamente mite per il periodo.

Le previsioni meteo per domenica 6

Alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia, con poche deboli piogge solo su Liguria e Calabria Tirrenica. Al mattino molte nebbie su pianure del Nord, coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro.

Temperature massime in crescita nelle regioni centrali, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti moderati di Maestrale sulle Isole Maggiori, deboli altrove. Dalla sera venti in generale intensificazione.

Le previsioni meteo per lunedì 7

Prevalenza di bel tempo al Nord, fatta eccezione per delle nevicate sulle zone alpine di confine. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Basso Lazio, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sardegna; neve sull’Appennino Centrale oltre 1300-1400 metri.

Temperature massime in crescita al Nord, in calo in gran parte del Centro-Sud e Isole. Ventoso in tutta Italia, per venti occidentali al Sud e Isole, dai quadranti settentrionali al Centro-Nord.