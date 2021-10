Meteo, lunedì 4 ottobre rischio di forte maltempo al Centro-nord

Un’intensa fase di maltempo si profila per lunedì 4 ottobre: una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Centro-nord dopo aver portato i primi effetti nella giornata di domenica 3 ottobre. Si attiveranno umidi e caldi venti meridionali che causeranno un aumento delle temperature al Centro-sud con punte vicine ai 30 gradi e valori oltre la norma. La perturbazione sarà intensa ma anche piuttosto rapida: già martedì si allontanerà verso i Balcani con qualche pioggia residua al Centro-nord.

Lunedì 4 ottobre fase di forte maltempo al Centro-nord

Lunedì piogge abbondanti, rovesci e temporali interesseranno il Nord e le regioni centrali tirreniche. Le zone a rischio forti fenomeni saranno il Nordovest, le zone alpine e prealpine e la Toscana dove sono attese piogge molto abbondanti in poche ore. Neve sulle Alpi occidentali fino a 2000 metri. Tempo via via più instabile anche su e Sicilia occidentale. Libeccio e Scirocco in rinforzo e Maestrale sulla Sardegna. Temperature sopra le medie stagionali al Centro-sud. Valori in calo nelle zone raggiunte dal maltempo.

Martedì 5 ottobre piogge residue su Lombardia e Nordest, Liguria di Levante e alta Toscana e tra Calabria e Sicilia. Un nuovo sistema perturbato potrebbe raggiungere il Nordest e il Centro-sud nella giornata di mercoledì ma si tratta di una tendenza meteo che mostra ancora ampi margini di incertezza.