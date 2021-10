Meteo, lunedì 4 ottobre forti piogge poi calo delle temperature

Dopo una lunga fase stabile e molto mite si profila un cambio di scenario meteo con l'affondo di un'intensa perturbazione autunnale. Il sistema perturbato atlantico sarà responsabile una fase di forte maltempo soprattutto tra lunedì 4 e martedì 5 ottobre, quando ci sarà il rischio di fenomeni particolarmente intensi e locali nubifragi.

Nonostante il maltempo il clima resterà insolitamente mite per la stagione all'inizio della settimana, mentre da questo punto di vista si profila una svolta dopo mercoledì, quando il Belpaese dovrà fare i conti con una nuova perturbazione che, stavolta, sarà accompagnata anche da correnti più fresche.

Forte maltempo tra lunedì e martedì: la tendenza meteo

Lunedì 4 ottobre sarà una giornata con piogge abbondanti, rovesci e temporali al Nord e regioni centrali tirreniche. Piogge particolarmente abbondanti interesseranno parte del Nordovest, le zone alpine e prealpine e la Toscana con ingenti accumuli in poche ore. Nevicherà sulle Alpi occidentali fino a 2000 metri di quota. Nel pomeriggio peggiora anche su Sardegna e Sicilia occidentale. Libeccio e Scirocco in rinforzo e Maestrale sulla Sardegna dal pomeriggio. Temperature sopra le medie stagionali al Centro-sud. Valori in calo nelle zone raggiunte dal maltempo.

La perturbazione insisterà sull'Italia anche nella giornata di martedì 5 ottobre, che sarà segnata da condizioni meteo perturbate in gran parte del Paese.Al Nord si prevedono ancora molte piogge, abbondanti e insistenti, con il rischio di locali nubifragi soprattutto al Nord-Est, in Lombardia e nel nord del Piemonte. Il tempo sarà instabile anche sul versante tirrenico della penisola, con piogge e temporali in Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sicilia e, dalla sera, Calabria.

A fine giornata qualche temporale raggiungerà anche il Salento.Le temperature caleranno al Nord-Est, nelle Isole e nelle regioni tirreniche, mentre sarà possibile osservare dei rialzi su medio e basso Adriatico e nel resto del Sud.

Nessuna tregua in vista per i giorni successivi: già dalla giornata di mercoledì si avvicinerà all'Italia un nuovo sistema perturbato che probabilmente influenzerà le condizioni meteo nel Paese nella seconda parte della giornata. Si profila dunque una situazione movimentata dal punto di vista meteo, con un tempo instabile che sarà accompagnato anche da un calo delle temperature.