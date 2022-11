Meteo: lunedì 28 novembre breve tregua. A fine mese freddo e maltempo

L’inizio della settimana vedrà un temporaneo e breve miglioramento del tempo sulle estreme regioni meridionali, con una giornata di lunedì 28 novembre complessivamente più stabile su tutto il Paese. Non si prevedono, infatti, precipitazioni significative fino alla serata ma non mancherà della nuvolosità anche compatta al Centro-Nord.

La tregua dunque è destinata a durare poco: già nelle prime ore di martedì 29 novembre si profila un nuovo sistema perturbato, collegato ad una circolazione ciclonica tra Sardegna e Algeria e in successivo spostamento verso la Sicilia. Resta molta incertezza circa gli effetti della perturbazione descritta, ma ad oggi le regioni che potrebbero essere maggiormente interessate dal nuovo peggioramento saranno quelle meridionali, le Isole e il medio versante Adriatico. A secco invece resterebbe il Nordovest. Una situazione simile potrebbe protrarsi poi anche nella giornata di mercoledì 30 novembre con rovesci e temporali al Sud e in Sicilia, un miglioramento in Sardegna e locali fenomeni tra Emilia Romagna e regioni centrali adriatiche. In questa fase vi sarebbero delle condizioni per delle nevicate in Appennino, fino a 1300-1400 metri.

Novembre si chiude all'insegna del maltempo e di un clima via via sempre più freddo: la tendenza meteo

Novembre, dunque, sembra destinato a chiudersi con condizioni di instabilità, in un contesto climatico via via più freddo e ventoso, soprattutto a partire da martedì 29 per l'aria fredda richiamata al Centro-Nord dalla depressione mediterranea.