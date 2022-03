Meteo, lunedì 28 Italia divisa in due. Siccità: attesa una svolta da mercoledì 30

Lunedì 28 attesi gli ultimi episodi di instabilità meteo al Sud e sulla Sicilia, complice il passaggio della perturbazione giunta nel fine settimana e in trasferimento definitivo verso la Grecia. Altrove invece prosegue la fase di tempo stabile, siccitoso ed insolitamente mite, con un clima tipico dell’inizio di maggio.

La svolta è attesa e confermata sul finale del mese, tra mercoledì 30 e giovedì 31, quando il nostro Paese sarà raggiunto e attraversato da una più attiva perturbazione atlantica (la n. 6 di marzo), proveniente dalla Penisola Iberica: ne conseguirà un generale peggioramento con il ritorno della pioggia sull’Italia, anche sulle regioni del Nord, sebbene non si prevedano quantitativi significativi, sufficienti per cominciare a colmare il grave deficit idrico accumulato da oltre tre mesi, soprattutto per il Nord-Ovest.

Ma, anche sul finale di settimana, le occasioni non mancheranno: l’inizio di aprile, infatti, si preannuncia a tratti perturbato e notevolmente più freddo, con una irruzione artica fino al cuore del mar Mediterraneo. Nell’Europa centrale, occidentale e settentrionale è atteso un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, con il ritorno di gelo e neve.

Le previsioni meteo per lunedì 28

Prevalenza di sole al Nord, su Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e Sardegna. Nuvolosità sparsa nel resto del Centro-Sud, più densa e associata a qualche locale pioggia nelle zone interne del Sud e della Sicilia; nell’isola i fenomeni potranno essere a carattere di isolato rovescio o temporale.

Temperature senza grandi variazioni, al più in lieve calo su Lazio, Abruzzo, Molise e al Sud: clima diurno da inizio maggio, con massime fino a 20-22 al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Venti di Scirocco in attenuazione, ma ancora localmente moderati al Sud, fino a tesi o forti tra il basso Ionio e il settore est del Canale di Sicilia dove i mari risulteranno molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 29

Tempo solo in parte soleggiato, a causa del passaggio di nuvolosità alla media e alta quota, che tenderà a velare il cielo e a renderlo a tratti un po’ nuvoloso. In serata nuvolosità in ulteriore addensamento al Nord-Ovest, sul medio-alto Tirreno e sulla Sardegna, con le prime piogge isolate nella notte. All’alba possibili banchi di nebbia tra Emilia orientale e basso Veneto.

Temperature massime in lieve calo al Nord e in Toscana, in rialzo nel resto del Centro-Sud. Clima primaverile. Venti: in prevalenza deboli meridionali, salvo moderati rinforzi di Scirocco su mare e Canale di Sardegna. Mari: mossi Ionio, Canale di Sicilia e Canale di Sardegna.