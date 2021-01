Meteo, lunedì 25 gennaio ancora piogge e vento al Centro-sud

Lunedì 25 gennaio nuova perturbazione al Centro-sud e forti venti. Temperature in calo a partire da martedì. Gli aggiornamenti meteo

La nuova settimana inizierà con il maltempo che insisterà su gran parte del Centro-Sud e Isole a causa del passaggio di un’altra perturbazione, la numero 11 del mese, tra l’altro seguita da correnti fredde. Inizio di settimana quindi caratterizzato da nuove piogge, lunedì in gran parte del Centro-Sud e martedì ancora sulle regioni meridionali, nevicate sull’Appennino Centrale, molto vento su quasi tutti i mari e, nella giornata di martedì, anche da un nuovo generalizzato calo delle temperature. Dopo una breve tregua, attesa per la giornata per la giornata di mercoledì, un nuovo peggioramento è possibile a partire da giovedì.

Previsioni meteo per lunedì 25 gennaio

Lunedì tempo in prevalenza bello al Nordovest. Nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse, per lo più deboli, su Friuli, Venezia Giulia, Romagna, regioni centrali, Campania, Calabria Tirrenica, Sicilia e Sardegna. Qualche nevicata fino a bassa quota sulle zone alpine; neve anche sull’Appennino Centrale, ma solo oltre 1000-1200 metri.



Ventoso al Centro-Sud e Isole per venti dai quadranti occidentali. Temperature massime in lieve calo al Nord, con poche variazioni nel resto d’Italia.

Previsioni meteo per martedì 26 gennaio

Martedì bel tempo al Nord, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia: deboli piogge residue su Abruzzo, Molise, Salento, Calabria e Sicilia; qualche nevicata sui rilievi della Calabria oltre 1000-1200 metri.



Temperature massime in diminuzione in gran parte del Centro-Sud e Isole.