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Meteo, lunedì 23 marzo tempo instabile al Centro-Sud

Sulle regioni peninsulari e sulle Isole si rinnoverà il rischio di piogge, temporali, con episodi di neve in Appennino a quote non troppo elevate
Previsione22 Marzo 2026 - ore 12:48 - Redatto da Meteo.it
Previsione22 Marzo 2026 - ore 12:48 - Redatto da Meteo.it

Il fronte freddo (perturbazione nr. 8 di marzo) in transito sulle regioni di Nord-Ovest in questa prima domenica di primavera, si muove verso il basso mar Mediterraneo: a inizio settimana accentuerà le condizioni di instabilità atmosferica sulle regioni peninsulari e sulle Isole maggiori dove si rinnoverà il rischio di piogge, temporali con episodi di neve in Appennino a quote non troppo elevate.

Martedì 24 marzo la fase instabile si attenuerà concentrandosi all’estremo Sud, mentre per mercoledì 25 un ponte mobile di alta pressione assicurerà una breve parentesi più stabile per tutto il Paese.

A seguire si conferma un cambio repentino della circolazione atmosferica, con un importante colpo di coda dell’inverno proprio sul finale del mese. Gli ultimi dati dei modelli a nostra disposizione suggeriscono, tra giovedì 26 e sabato 28, un marcato scambio meridiano nel cuore dell’Europa, associato all’irruzione di aria artico-marittima fino all’Italia e al Mediterraneo meridionale. Le conseguenze sarebbero, oltre ad un importante abbassamento delle temperature (anche di oltre 10 gradi rispetto ai valori attesi mercoledì) e ad un vistoso rinforzo della ventilazione (con raffiche fino a tempestose), la formazione di un’area ciclonica tra l’Italia e i Balcani, associata ad una fase di tempo spesso perturbato. A fare notizia sarebbe soprattutto il ritorno della neve a quote collinari al Centro-Sud e sulla Sardegna. L’evoluzione resta ovviamente incerta nei dettagli, da monitorare con attenzione nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per lunedì 23 marzo

Al Nord, su Toscana e alto Lazio tempo generalmente soleggiato sin dal mattino, salvo temporanei addensamenti pomeridiani nel settore alpino e prealpino centro-orientale, non associati a fenomeni. Nuvolosità variabile nel resto del Paese e atmosfera instabile soprattutto da metà giornata, quando potranno svilupparsi alcuni rovesci e temporali, più probabili nelle aree interne, nei settori tirrenici e ionici. Rovesci nevosi sui rilievi della Sardegna e in Appennino, soprattutto su quello centrale, oltre 1300/1500 metri. In serata cessano quasi ovunque le precipitazioni.

Temperature minime in calo, con valori all’alba anche poco sopra lo zero in molte aree del Nord; massime in rialzo al Nord. Venti deboli.  Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per martedì 24 marzo

Al Nord, su regioni tirreniche fino alla Campania, Umbria, Marche e Sardegna tempo soleggiato, con annuvolamenti modesti nel pomeriggio attorno ai rilievi e nelle aree interne. Maggiore variabilità altrove e tempo localmente ancora instabile, con maggiore probabilità di brevi piogge o locali rovesci a metà giornata su Abruzzo, Molise e Puglia, in scivolamento nel pomeriggio verso Irpinia, Basilicata, Calabria e Sicilia. In serata tendenza ad un generale miglioramento, salvo gli ultimi locali fenomeni nell’area dello Stretto di Messina.

Temperature massime in ulteriore aumento al Nord dove si sfioreranno i 20 gradi. Venti moderati o tesi al Centro-Sud e mari prospicienti.

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Ultimo aggiornamento Domenica 22 Marzo ore 20:09

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