Meteo: lunedì 19 settembre prevalenza di sole con qualche eccezione

Situazione meteorologica in generale miglioramento su tutto il Paese, con tempo stabile e soleggiato. Condizioni per lo più stabili che ci accompagneranno anche lunedì 19 settembre, in cui i cieli saranno solo in parte nuvolosi specie sulle regioni centrali, con locali piogge possibili sui settori interni appenninici.

La settimana proseguirà piuttosto tranquillamente dal punto di vista meteorologico: non si profilano episodi di maltempo diffuso e a prevalere sarà soprattutto la stabilità atmosferica. Sentiremo, però, l’influenza di una massa d’aria fredda posizionata sull’Europa centro-orientale, che dai Balcani lambirà anche le nostre regioni con impulsi freschi e a tratti instabili. Per conferme e dettagli consigliamo la lettura dei prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per lunedì 19 settembre

Cielo parzialmente nuvoloso al mattino su Levante Ligure, Toscana e Umbria, un po’ di nubi o velature anche sulle Isole e in Calabria, e sulle Alpi nord-orientali. Sereno altrove. Nel pomeriggio nubi sparse sulle regioni centrali con qualche pioggia sui settori interni, specialmente sui settori appenninici tra Marche, Abruzzo e Molise.

Temperature in generale e contenuto rialzo, valori vicini alla norma climatica. Venti deboli, con locali rinforzi sulle zone alpine, sul Mar Ligure e nell’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per martedì 20 settembre

Tempo per lo più stabile e in prevalenza soleggiato. In mattinata maggior nuvolosità tra Abruzzo, Molise e Puglia, ma con tendenza a rapido miglioramento. Da metà giornata modesti annuvolamenti tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata.

Temperature minime in lieve rialzo; massime in generale lieve diminuzione. Venti in prevalenza deboli, localmente moderati settentrionali in Sardegna e Mar Ionio.