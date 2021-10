Meteo, lunedì 18 tempo bello al Centro-Nord e poche piogge al Sud

Nella prima parte della settimana le condizioni meteo saranno influenzate dall'avanzata dell'alta pressione, che torna ad allungarsi verso la nostra Penisola. Tra lunedì 18 e mercoledì 20 quindi il tempo sarà bello in gran parte del Centro-Nord, dove però ci sarà il fastidio di qualche nebbia mattutina, mentre le nuvole che insisteranno al Sud porteranno davvero poche piogge. La maggior stabilità garantirà anche un ulteriore lieve rialzo termico, con temperature che quindi quasi dappertutto faranno registrare valori leggermente oltre la norma.

Nella seconda parte della settimana è probabile l’arrivo di una nuova perturbazione e il ritorno della pioggia, soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Isole Maggiori.

Le previsioni meteo per lunedì 18 ottobre

Un po’ di nuvole su Abruzzo, Molise, Sud e Isole Maggiori, ma alternate a sprazzi di tempo bello e con isolati scrosci di pioggia residui solo su Calabria Meridionale e Sicilia. Nel resto d’Italia cielo in generale sereno o poco nuvoloso. Al mattino nebbie a banchi, in rapido dissolvimento, sulle pianure del Nord. Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore lieve aumento e in generale leggermente oltre le medie stagionali.

Le previsioni meteo per martedì 19 ottobre

Giornata tra sole e nuvole al Nord e all’estremo Sud, ma con pochi isolati piovaschi solo in Sicilia. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Al mattino nebbie a banchi sulle pianure del Nord, comunque in rapido dissolvimento. Temperature massime senza grandi variazioni, sempre in generale di poco sopra la norma.