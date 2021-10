Meteo, lunedì 18 ottobre con alta pressione in rinforzo

Le condizioni meteo, dopo una fase piuttosto fredda e instabile, sono destinate a migliorare nel corso del fine settimana tra il 16 e il 17 ottobre. L’alta pressione in rinforzo dovrebbe proseguire anche per buona parte della prossima settimana con un ulteriore rialzo termico.

La tendenza meteo per i prossimi giorni: da lunedì 18 alta pressione quasi ovunque

La tendenza meteo per la prima parte della prossima settimana vedrà dunque una situazione che risulterà decisamente più tranquilla. Sull'Italia si rinforzerà infatti l'alta pressione, in estensione dall'Europa occidentale, e farà sentire i suoi effetti in modo più diretto sulle nostre regioni centro-settentrionali, dove il tempo sarà stabile e le temperature aumenteranno, ma ci sarà il rischio di nebbie specialmente nelle ore più fresche della giornata.



Le regioni del Sud sembrano destinate a restare ai margini dell'alta pressione, e vanno incontro a giornate più nuvolose. Nella giornata di lunedì qualche debole pioggia potrà ancora coinvolgere la zona tra la Calabria e la Sicilia.