Meteo: lunedì 16 maggio con picchi di 30-31°C e qualche temporale

L’anticiclone di matrice nord-africana non molla la presa, al contrario tenderà ad intensificarsi: clima estivo con caldo anomalo, prevalenza di sole ma con locali rovesci e temporali pomeridiani. Saranno queste le caratteristiche principali delle prossime giornate. Le temperature si manterranno, quindi, su valori elevati, con le massime ben superiori alla norma, anche di 6-8 gradi. In qualche caso raggiungeremo valori tipici di luglio: già da martedì 17 maggio le temperature massime saranno diffusamente vicine ai 30 gradi e potranno spingersi in qualche caso fino a 31-32 gradi. Entro il prossimo fine settimana è attesa una nuova intensificazione della calura.

Dal punto di vista delle piogge, rimane l’instabilità atmosferica che riguarderà soprattutto i settori di montagna: nelle ore pomeridiane e di inizio sera, si osserverà, quindi, lo sviluppo di rovesci sparsi e locali temporali. Si segnala una breve fase più instabile attesa per mercoledì 18 maggio, dopodiché l’anticiclone dovrebbe consolidarsi con ancor più decisione nella seconda parte della settimana.

Le previsioni meteo per lunedì 16 maggio

Tempo inizialmente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi; maggior nuvolosità sul settore alpino e pedemontano. Da metà giornata sviluppo di rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e sull’Appennino centro-meridionale, con fenomeni più probabili dall’Abruzzo fino alla Basilicata, Murge e Cilento. In serata tempo instabile tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Temperature senza variazioni di rilievo, ma in lieve aumento, con valori superiori alle medie stagionali: clima pomeridiano tipicamente estivo con massime per lo più tra 25 e 29 gradi, ma con punte di 30-31. Venti deboli o molto deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo le coste e possibili raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per martedì 17 maggio

Mattinata soleggiata su gran parte delle regioni, ma con velature sul Nord Italia. Da metà giornata sviluppo di nuvolosità sui rilievi, con rischio di locali temporali, soprattutto sulle Alpi centro orientali e sull’Appennino centro-meridionale.

Caldo anomalo, con temperature in ulteriore aumento, picchi anche oltre i 30 gradi. Venti in generale deboli, fatta eccezione per possibili raffiche durante i temporali. Mari calmi o poco mossi.