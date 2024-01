Meteo: lunedì 15 con piogge e parziale rialzo termico. Neve a metà settimana

La settimana comincia in compagnia di correnti umide e temperate occidentali che prenderanno il posto delle più fredde correnti settentrionali che hanno dominato nei giorni scorsi. Questi flussi miti atlantici daranno origine a un rialzo termico, più evidente al Centro-Sud, mentre le regioni settentrionali resteranno ancora esposte a infiltrazioni di aria fredda. Nell’ambito di queste correnti si muovono due deboli impulsi perturbati, il primo dei quali (perturbazione n.4), dopo aver interessato parte del Centro-Sud, si allontanerà già alla fine della giornata odierna (lunedì 15 gennaio) proprio mentre sopraggiungerà il secondo impulso (perturbazione n.5) diretto verso le isole maggiori e il basso Tirreno Quest'ultimo impulso, altrettanto veloce, tra lunedì sera e martedì 16 gennaio transiterà sulle Isole maggiori e il basso Tirreno.

Nel frattempo, un nucleo di aria fredda di origine artica si muoverà verso i Balcani lambendo il nostro Paese e determinando un’infiltrazione di aria temporaneamente più fredda sulle regioni settentrionali e adriatiche nel corso della giornata di martedì. In seguito, una perturbazione atlantica più attiva (la n.6 del mese) raggiungerà l’Europa occidentale e, fra mercoledì 17 e giovedì 18, anche l’Italia, con un maggiore coinvolgimento del Nord dove torneranno piogge e nevicate sulle Alpi. L’evoluzione relativa all’ultima parte della settimana, sebbene ancora affetta da un elevato grado di incertezza, sembra prospettare l’attivazione di correnti fredde settentrionali che dovrebbero causare un nuovo generale calo termico con il temporaneo ritorno a condizioni più invernali.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 15 gennaio

Cielo in prevalenza nuvoloso al Centro-Sud, in Pianura Padana e Liguria, schiarite sulle Alpi eccetto intorno alla Val d’Aosta dove saranno possibili delle nevicate. Piogge per lo più deboli e isolate su Marche, Umbria, Lazio, Puglia e Basilicata; precipitazioni un po’ più intense su Campania, Calabria e Messinese. Nel pomeriggio migliora al Centro e in Puglia, schiarite in gran parte del Nord; ancora qualche pioggia sul basso Tirreno. Alla sera piogge in arrivo in Sardegna e nebbie sulla Val Padana centrale.

Temperature in rialzo, più marcato al Centro-Sud: massime oltre i 15 gradi sul medio Adriatico, al Sud e sulle Isole, fino a picchi vicini ai 20 gradi in Sicilia. Ventoso per venti occidentali su mari di ponente e regioni meridionali.

Le previsioni meteo per martedì 16 gennaio

Tempo per lo più soleggiato al Nord, salvo delle nebbie al mattino in pianura e un po’ di nuvole in arrivo alla sera. Nuvolosità irregolare al Centro-Sud con qualche pioggia isolata su medio Adriatico e basso Tirreno.

Temperature in leggero calo al Nord e sul medio Adriatico a causa di correnti fredde nord-orientali; valori ancora leggermente sopra la media sul Tirreno, nelle Isole e all’estremo Sud dove insisteranno venti più miti occidentali.