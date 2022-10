Meteo: lunedì 10 ottobre temporali anche intensi. Le zone coinvolte

Al via la nuova settimana con il passaggio della perturbazione n.2 del mese sulle regioni centro-meridionali dove la giornata odierna, domenica 9 ottobre, potrà risultare molto instabile e localmente perturbata, con precipitazioni anche temporalesche (non possiamo escludere il rischio di fenomeni in qualche caso intensi). Nel frattempo al Nordovest si attarderanno gli ultimi effetti della perturbazione numero 1, giunta nel weekend dall’Europa centrale.

Martedì 11 ottobre si andrà incontro ad un generale miglioramento, mentre l’evoluzione successiva resta ancora molto incerta, in un contesto di grande variabilità e con un nuovo possibile peggioramento tra giovedì 13 e venerdì 14 ottobre, ma non in tutte le regioni. Dal punto di vista termico, infine, si conferma un ridimensionamento delle temperature al Centro-Nord, dove il clima assumerà caratteristiche un po’ più autunnali, dunque più in linea con il periodo. Resisterà, invece, un po’ di caldo fuori stagione all’estremo Sud e sulle Isole.

Le previsioni meteo per lunedì 10 ottobre

Al Nord ultime precipitazioni nel settore di Nord-Ovest in mattinata; occasionali fenomeni in Emilia Romagna. Tendenza a generale attenuazione delle nubi in serata e nella notte. Nuvolosità variabile al Centro-Sud, a tratti anche densa e compatta, intercalata da schiarite. Tempo molto instabile, localmente perturbato, con piogge sparse, rovesci e isolati temporali. Fenomeni in esaurimento a partire dalla sera.

Temperature massime per lo più in lieve diminuzione, con valori un po’ più vicini alla norma al Centro-Nord; punte ancora fino a 25-27 gradi al Sud e sulle Isole. Venti di Scirocco fino a moderati sui mari di levante, al Sud e sulla Sicilia; generalmente deboli altrove, salvo raffiche nelle aree temporalesche. Mari da poco mossi a mossi quelli di ponente.

Le previsioni meteo per martedì 11 ottobre

Tendenza ad un generale miglioramento. Ultime isolate precipitazioni a inizio giornata lungo le coste del medio-basso Adriatico e nel Salento. In giornata possibilità di brevi piogge isolate nel settore montuoso tra Veneto e Friuli e tra il Lazio e l’Abruzzo, su bassa Campania, Lucania, Puglia centro-meridionale e alta Calabria.

Per il resto, tempo abbastanza soleggiato, con un cielo tra il poco nuvoloso/velato e il parzialmente nuvoloso. All’alba nebbie a banchi sulla Val Padana occidentale. Temperature massime senza grandi variazioni; valori fino a 26-27 gradi su Calabria e Isole. Venti per lo più deboli. Mari localmente ancora mossi quelli ad ovest della Penisola.