Meteo, l'Italia è un forno. Caldo in aumento: da domenica 26 raggiungeremo i 40 gradi

Ci aspettano ancora molte giornate di gran caldo: tra domenica 26 e l'inizio di settimana l’alta pressione consoliderà la sua posizione sull’Italia, garantendo condizioni meteo stabili e temperature eccezionalmente elevate, persino oltre i 40 gradi.

Caldo e sole saranno quindi protagonisti per tutta la prossima settimana, e stando alle attuali proiezioni ci attendono una fine di giugno e un inizio di luglio bollenti: le temperature massime infatti potrebbero toccare e localmente superare i 40 °C, specie al Centro-Sud, ma il caldo e l’afa saranno intensi anche al Nord e in particolare al Nord-Est, con picchi fino a 37-38 gradi in Emilia. Il tempo risulterà in generale soleggiato e solo nella giornata di martedì 28 la coda di una perturbazione atlantica (la numero 9 del mese), in transito sull’Europa Centrale, lambirà le regioni settentrionali, dove porterà qualche temporale su Alpi e Pianura Padana.

Le previsioni meteo per domenica 26

Alternanza tra sole e nuvole sulle zone alpine, con isolati temporali pomeridiani sulle Alpi Occidentali. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso durante tutto il giorno.

Temperature massime quasi dappertutto in aumento: valori tra 28 e 34 gradi al Nord, tra 30 e 37 al Centro-Sud, con picchi fino a toccare i 38-40 gradi in Calabria e Isole Maggiori. Venti a prevalente regime di brezza; mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 27

Al mattino bello quasi dappertutto, con appena un po’ di nuvolosità in Sardegna. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone alpine, con isolati temporali sulle Alpi Occidentali; sempre bello altrove.

Temperature massime quasi ovunque in ulteriore crescita: caldo intenso in tutta Italia, con picchi anche di 40 gradi e oltre all’estremo Sud e Isole.