Meteo, la tendenza per la settimana di Natale

Nel weekend del 18-19 dicembre si conferma un cambio di scenario meteo per alcune regioni italiane. Il settore centrale adriatico, il Sud e la Sicilia subiranno gli effetti di un nucleo di aria gelida diretto dall'Europa orientale verso la Grecia, che porterà un brusco calo delle temperature e forti venti di Tramontana e Grecale. Gli ultimi aggiornamenti indicano che soltanto nella giornata di sabato ci saranno delle deboli nevicate sull’Appennino meridionale.

Nel corso della giornata di domenica queste correnti fredde daranno luogo ancora ad una nuvolosità sparsa sul medio Adriatico e al Sud, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature del fine settimana risentiranno di questa intensa ma breve irruzione di aria fredda, con valori ben inferiori alla media e con il freddo accentuato dai forti venti di Tramontana e Grecale, con raffiche sabato fino a 60-70 km/h, ma in graduale attenuazione già entro la fine di domenica. Il resto dell’Italia, soprattutto il Nord e la Sardegna, resterà ancora protetto dall’alta pressione, con tempo stabile e prevalenza di sole. In Pianura Padana e sulle coste dell’alto adriatico però le nebbie e le foschie tenderanno a farsi più diffuse e persistenti, con cieli grigi anche nelle ore diurne in molti settori e temperature contenute. I valori saranno invece ancora miti per il periodo nelle zone soleggiate.

Lunedì 20 dicembre aria più mite riuscirà a spingersi anche sulle regioni meridionali, riportando un temporaneo rialzo termico. L’evoluzione per la settimana che ci porterà al Natale non è ancora ben delineata; il rischio di nebbia sembra però terminare al Nord, mentre le temperature, secondo le attuali proiezioni, potrebbero mantenersi su valori inferiori alla media climatica in quasi tutto il nostro Paese.