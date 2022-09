Meteo, la settimana si apre con il maltempo. Rischio nubifragi

La perturbazione che ha raggiunto l’Italia (perturbazione numero 7 del mese), prima di abbandonare la nostra Penisola, nella giornata di lunedì 26 settembre porterà ancora condizioni di forte maltempo nelle regioni meridionali e in Sicilia con piogge a tratti intense e quindi con il rischio di violenti nubifragi e forti temporali; da segnalare anche un po’ di instabilità tra il Nord-Est, il Centro e la Sardegna.

Un’altra perturbazione (la n. 8 di settembre) raggiungerà poi l’Italia nella giornata di martedì 27 settembre, portando però poche piogge e in generale di debole intensità sull’estremo Nord-Est, sulle regioni tirreniche e in Sardegna; soltanto in Friuli Venezia Giulia e sul settore del basso Tirreno le piogge potranno essere a tratti più intense.

In base alle ultime proiezioni è probabile una breve fase di parziale tregua nella giornata di mercoledì, seguita poi da un nuovo peggioramento tra giovedì e venerdì, con l’arrivo di un’altra perturbazione atlantica. Le condizioni meteo potrebbero poi gradualmente migliorare nel fine settimana.

Le previsioni meteo per lunedì 26 settembre

Molte nubi e piogge diffuse al Sud e in Sicilia, con fenomeni anche intensi e temporaleschi con rischio di violenti nubifragi. Giornata abbastanza soleggiata tra il Nord-Ovest e la Toscana, nonostante un po’ di nuvolosità e il rischio di locali piovaschi sulla Lombardia orientale; tempo invece variabile e instabile nel resto del Centro, nel Nord-Est e in Sardegna.

Nonostante il maltempo, temperature miti al Sud e in Sicilia per effetto di intensi venti meridionali. Ventoso anche sui mari di ponente. Mari mossi o molto mossi, poco mosso solo l’Adriatico settentrionale.

Le previsioni meteo per martedì 27 settembre

Nubi ovunque, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo bello, specie al Nord-Ovest e sulle coste del medio e basso versante adriatico. Nel corso del giorno piogge su Lombardia orientale, Nord-Est, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, Calabria e Sardegna.

Temperature massime in leggero calo al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna; in aumento invece su coste centrali adriatiche, Puglia, Basilicata e versante ionico con valori oltre i 25 gradi e punte di 28-29. Venti da moderati a forti di Maestrale in Sardegna, da ovest o sud-ovest nel resto del Centro-Sud e sul basso Mar Ligure.