Meteo: la settimana di Natale segna una decisa svolta! Torna l'alta pressione

Mentre la debole perturbazione n.10 si allontana verso i Balcani lasciando le ultime piogge nel settore del medio Adriatico, da ovest torna a rinforzarsi l’alta pressione, così come non faceva da più di un mese a questa parte, periodo durante il quale l’Italia ha subito gli effetti delle continue incursioni di un gran numero di perturbazioni. Ci attende, quindi, un periodo caratterizzato da tempo per lo più stabile, ma con un ridimensionamento delle temperature al Centro-Sud dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi quando i termometri hanno registrato valori oltre i 20 gradi e picchi anche oltre i 25 gradi, in particolare sulla Sicilia tirrenica dove si è addirittura arrivati vicini ai 30°C.

La lunga fase anticiclonica che ci attende, secondo le attuali proiezioni modellistiche, potrebbe essere disturbata a metà settimana dal veloce transito di un debole sistema nuvoloso che, tuttavia, non dovrebbe dare origine a precipitazioni di particolare rilievo. Pertanto, anche il periodo natalizio si prospetta decisamente tranquillo, abbastanza soleggiato al Centro-Sud con temperature in crescita e piuttosto miti per il periodo, mentre al Nord il cielo potrebbe rimanere più nuvoloso e grigio e con temperature più contenute.

Le previsioni meteo per domenica 18 dicembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e regioni del medio-basso Adriatico, con tendenza a parziali schiarite nel pomeriggio; residue piogge lungo le coste fra Abruzzo e Gargano. Tempo in prevalenza soleggiato sul resto del Nord. Nelle rimanenti regioni nuvolosità irregolare, ma con schiarite a tratti ampie sul versante tirrenico e sulle Isole.

Temperature massime stazionarie o in leggero calo, ma ancora sopra la media sulle regioni tirreniche, al Sud e sulle Isole. Ventoso per venti settentrionali su Adriatico, Ligure e Ionio. Mari da poco mossi a localmente mossi.

Le previsioni per lunedì 19 dicembre

Tempo in prevalenza stabile, con ampie schiarite alternate a qualche annuvolamento al Centro-Sud, al Nord-Est e sull’arco alpino. In Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia presenza di strati nuvolosi bassi e possibili nebbie in pianura padana, particolarmente persistenti in prossimità del corso del Po.

Temperature in calo, eccetto sulle Isole: minime leggermente sottozero in molte aree del Nord, massime intorno alla media. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali fra medio-basso Adriatico e Ionio.