Meteo, la prossima settimana tempo più asciutto e fine del caldo estivo

Lunedì 19 settembre sarà una giornata in gran parte soleggiata, degli annuvolamenti sparsi li ritroveremo soltanto tra la Liguria, il medio Tirreno e le due Isole maggiori. Questa nuvolosità potrà essere accompagnata da qualche debole e isolata pioggia sulla Liguria di levante, sul nord della Toscana, sull’Appennino settentrionale e in Sicilia.

Le temperature minime saranno in lieve calo al Sud e in Sicilia, in rialzo al Centro-Nord; le massime saranno stazionarie o al più in lieve aumento. I valori saranno per lo più compresi tra 22 e 26 gradi, con punte di 27-28 gradi in Calabria, Sicilia e Sardegna. La ventilazione sarà ovunque di debole intensità. Mari generalmente poco mossi; un po’ mosso il Canale di Sardegna.

Nei giorni successivi l’Italia sarà interessata da correnti settentrionali, relativamente fresche che manterranno le temperature su valori nella norma o leggermente sotto. L’attuale tendenza indicherebbe il passaggio di un fronte instabile e perturbato sulle regioni del Centro-Sud tra la fine di martedì e mercoledì.