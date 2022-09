Meteo, la prossima settimana tempo stabile. Assenza di piogge e clima mite

Domenica 2 ottobre al mattino cielo ancora in parte nuvoloso all’estremo Sud, con residue piogge sulla Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale. Nel pomeriggio la situazione andrà migliorando con ampie schiarite; qualche pioggia sarà ancora possibile solo sulla Calabria meridionale. Nel resto d’Italia la giornata risulterà in gran parte soleggiata con soltanto un po’ di nuvolosità sulle aree alpine del Triveneto, in Friuli, Liguria e sulla Toscana settentrionale.

Le temperature minime all’alba saranno in aumento al Nord e in Sardegna, in lieve calo invece nel resto del Centro-Sud: le massime saranno in aumento al Centro-Nord, in Sardegna e rimarranno pressoché stazionarie al Sud e in Sicilia. I valori saranno in generale sopra la norma di qualche grado e per lo più compresi tra 22 e 26 gradi, con punte anche superiori all’estremo Sud e nelle Isole maggiori. Venti da moderati a tesi di Maestrale al Centro-Sud, moderato Libeccio nel Mare Ligure con i rispettivi mari mossi o molto mossi.



L’inizio della nuova settimana, secondo le attuali proiezioni modellistiche, vedrà un deciso rialzo della pressione atmosferica sul Mediterraneo e sull’Italia che garantirà tempo stabile, asciutto e con giornate prevalentemente soleggiate. Clima mite durante le ore diurne; le temperature si manterranno su valori generalmente oltre la norma.