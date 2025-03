La primavera prosegue con tempo instabile: nuove piogge in vista nell'ultima settimana di marzo. La tendenza

Per buona parte della prossima settimana una circolazione depressionaria graviterà in prossimità dell’Italia, con il suo centro che dal Mediterraneo occidentale si sposterà verso il nostro Paese per poi tendere lentamente in direzione dei Balcani verso il fine settimana. La massa d’aria al suo interno sarà relativamente più fresca rispetto a quella attuale ed entro mercoledì ridimensionerà i valori attualmente ben oltre la norma fino alle regioni meridionali. Ci attendono quindi giornate improntate ad una atmosfera instabile e a molta variabilità che rendono quindi anche molto incerte le previsioni in termini di nuvole e fenomeni. Per indicazioni più attendibili sarà bene seguire gli aggiornamenti meteo di giorno in giorno.

La tendenza meteo da martedì 25 marzo

Secondo lo scenario che al momento si profila come il più probabile, martedì 25 marzo le nuvole saranno molto irregolari e variabili, con il maggior rischio di piogge o rovesci nell’arco della giornata su Emilia Romagna, regioni centrali, Campania, Lucania, Puglia e Sardegna. Altrove saranno possibili fenomeni più occasionali e qualche schiarita temporanea più ampia. Temperature per lo più in calo nelle minime; massime in lieve rialzo al Nord-Ovest e in calo al Centro-Sud, ma con residue punte oltre i 20 gradi sul settore ionico. Soffierà ancora uno Scirocco da moderato a forte nel settore attorno al Salento; venti di Maestrale fino a moderati sul basso Tirreno e nei canali delle Isole.

Mercoledì per il Centro-Nord il rischio di qualche pioggia dovrebbe per lo più essere concentrato tra Venezie, Emilia Romagna, Toscana e zone interne del Centro. Instabilità più marcata in Sardegna e soprattutto al Sud e in Sicilia, con molti rovesci localmente anche forti tra Sicilia orientale, Calabria, Lucania e Puglia. Massime in ulteriore calo al Nord-Est e al Centro-Sud. Venti ancora moderati di Maestrale nei canali delle Isole in estensione in serata allo Ionio.

Giovedì il centro del vortice di bassa pressione dovrebbe essere in prossimità dell’alto Ionio, con condizioni di maltempo al Sud e in estensione anche al medio Adriatico. Schiarite più diffuse al Nord, specie al Nord-Ovest e nel settore attorno al Ligure. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.