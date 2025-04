La primavera torna ad alzare la voce da mercoledì 9 aprile: la tendenza meteo

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che a partire da metà della prossima settimana andrà a esaurirsi rapidamente la breve parentesi invernale, con freddo fuori stagione, che tra domenica 6 e martedì 8 aprile coinvolgerà l’Italia, e in modo particolare il versante adriatico.

La tendenza meteo da mercoledì 9 aprile

Già da mercoledì le temperature saranno in lieve ma generale risalita, sia nei valori notturni che pomeridiani. La giornata sarà prevalentemente soleggiata e stabile.

Soltanto in Sardegna l’atmosfera risulterà instabile con nubi sparse e sviluppo di locali rovesci di pioggia nelle aree interne; da segnalare anche un po’ di nuvolosità sparsa ma innocua sul Nord Italia. La ventilazione sarà in moderato rinforzo di Scirocco nel Canale di Sardegna, con mare tendente a mosso. Venti deboli o molto deboli nel resto d’Italia, salvo modesti rinforzi da nord tra Puglia e Ionio.

La tendenza meteo per la seconda parte della settimana vede una prosecuzione della fase di tempo stabile e asciutto per effetto di un graduale rinforzo dell’alta pressione: il tempo migliorerà anche in Sardegna. L’afflusso di aria più mite da ovest favorirà, inoltre, un rialzo progressivo delle temperature e il ritorno a un clima primaverile, con valori destinati a portarsi di nuovo oltre la norma entro il weekend.