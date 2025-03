Italia divisa tra forte maltempo e caldo anomalo: la tendenza fino al weekend del 15 e 16 marzo

Gli ultimi aggiornamenti confermano che per tutta la seconda parte della settimana, fino al weekend del 15 e 16 marzo, lo scenario meteo sarà segnato dal maltempo su buona parte del Paese. Sul Mediterraneo centro-occidentale insisterà infatti una circolazione depressionaria che spingerà verso l’Italia diverse perturbazioni. Il tempo sarà quindi spesso perturbato e piovoso, con il rischio di temporali e piogge intense, localmente abbondanti, che potrebbero provocare situazioni critiche.

La traiettoria delle perturbazioni è ancora incerta, rendendo difficile una previsione dettagliata sulle aree più colpite. Tuttavia, le attuali proiezioni indicano che le regioni centro-settentrionali e la Sardegna saranno le più esposte a piogge e temporali, mentre il Sud dovrebbe restare ai margini del maltempo. In particolare, giovedì 13 marzo le piogge dovrebbero concentrarsi su Sardegna, regioni tirreniche e parte del Nord, soprattutto su Liguria, alto Piemonte, Lombardia centro-settentrionale e Triveneto, escluse le coste. Sulle Alpi è attesa anche la neve, ma a quote ancora relativamente alte, generalmente oltre i 1.300-1.500 metri.

Meteo, al Sud caldo anomalo fino al weekend

In questo contesto, tra giovedì 13 marzo e il weekend del 15 e 16 marzo, il Sud e la Sicilia saranno ancora interessati da miti correnti meridionali che trasporteranno una massa d’aria eccezionalmente calda per la stagione. Le temperature potranno raggiungere i 25 gradi e localmente - specie in Puglia, Calabria e Sicilia - superare questa soglia.