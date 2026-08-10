Meteo, settimana di Ferragosto rovente in Italia: il caldo aumenta ancora. Le previsioni

La seconda settimana di agosto 2026 prende il via ancora all'insegna della quarta ondata di calore. L'anticiclone nord-africano non molla la presa, nonostante alcuni episodi di instabili in diverse regioni, e si preannuncia l'indiscusso protagonista della settimana di Ferragosto. Le previsioni meteo.

Meteo, ondata di calore anche a Ferragosto in Italia

Prosegue senza tregua la quarta intensa ondata della stagione 2026 anche nella settimana di Ferragosto con caldo africano, afa e temperature anomale da Nord a Sud. Secondo le attuali proiezioni l'anticiclone nord-africano rimarrà in pianta stabile almeno fino al 17 agosto 2026 con temperature elevate intorno ai 38-39°C con il rischio di temporali di calore soprattutto tra pomeriggio e sera sulle zone montuose e un possibile coinvolgimento anche delle vicine pianure. L’anomala ed eccezionale ondata di caldo si riflette negativamente sia sulle temperature delle acque superficiali dei nostri mari che sfiorano livelli tropicali sia sulla condizione critica dei ghiacciai in una fase di fusione sempre più accelerata. Anche lo zero termico in montagna resta stabile intorno a 4200-4600metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 10 agosto 2026: bel tempo soleggiato con caldo diffuso ed afa in intensificazione. Nel pomeriggio non si escludono annuvolamenti con il rischio di temporali di calore sulle Alpi, in Trentino Alto Adige e, in forma più occasionale, lungo la dorsale appenninica e in corrispondenza delle zone montuose della Sicilia. In serata piogge e rovesci anche su Valle d’Aosta e tra le Alpi lombarde e l’Alto Adige. Dal punto di vista termico, le temperature non scendono al di sotto dei 36-37°C al Nord, mentre restano stabili tra i 38-39°C al Centro-Sud e Isole.

Martedì 11 agosto 2026 tempo stabile e sereno sin dalle prime ore del mattino con qualche nuvola solo sulle zone di Nord-Ovest ed Alpi orientali. Dal pomeriggio clima instabile con il rischio di rovesci e temporali su gran parte dell’arco alpino, sulle Prealpi, lungo l'Appennino centrale e settentrionale con un peggioramento anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia. Stabili le temperature con picchi oltre i 37°C al Nord, tra i 39-40°C al Centro-Sud e Isole.

Meteo, che tempo farà nella settimana di Ferragosto in Italia?

La quarta ondata di calore della stagione 2026 ha oramai raggiunto caratteristiche eccezionali per durata, intensità e zone delle aree geografiche coinvolte facendo registrare in moltissimi casi livelli estremi di caldo. Siamo nel pieno dell'estate 2026 che, dati alla mano, si preannuncia tra le più calde mai registrate dal 2003. Ma quando finirà questa ondata di caldo? Stando alle proiezioni meteo non dovrebbe cambiare nulla almeno fino al 17 agosto 2026: l'Italia dovrà convivere con un caldo africano, afa e notti tropicali con le temperature che di giorno sfioreranno fino ai 38°C e la notte mai al di sotto dei 25°C.

Dal 17 agosto 2026 si intravede un cambiamento, complice un parziale cambio di circolazione sull’Europa meridionale, ma l'evoluzione a lungo termine è ancora molto incerto. La fine della quarta ondata di calore del 2026 si delinea tra il 18 e 20 agosto quando le temperature dovrebbero abbassarsi al di sotto dei 35°C ad eccezione delle regioni del Sud ed Isole dove i termometri non scenderanno mai al di sotto dei 40°C. L'assenza di piogge e temporali per i prossimi 10 giorni delinea un aggravamento dello stato di emergenza legato alla siccità estrema al Nord.

Da segnalare nella giornata di martedì 11 agosto 2026 fenomeni temporaleschi, sia nel pomeriggio che in serata, su Alpi, Prealpi e Appennino centro-settentrionale ed occasionalmente sulle pianure del Nord-Ovest, dell’Emilia e le aree interne di Toscana e Lazio.

Mercoledì 12 agosto 2026 una giornata pressoché simile dal punto di vista climatico con temporali di calore sulle aree montuose del Nord, della Penisola e delle Isole maggiori.