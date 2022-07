Meteo, Italia nella morsa di caldo e afa: le regioni più roventi domenica 17

Il weekend si concluderà con una domenica 17 di sole e caldo africano su tutta Italia. Anche domenica 17 l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano garantirà una giornata piena di sole in tutta Italia, con assenza di piogge e caldo intenso in molte regioni, specie al Centro-Sud e Isole.

L’alta pressione insisterà anche la prossima settimana, quando ci attendono giornate di tempo soleggiato e stabile, con piogge sempre praticamente assenti e molto caldo, che toccherà l’apice tra mercoledì 20 e venerdì 22, quando sono attesi numerosi picchi fino a 40 gradi, anche nelle regioni settentrionali.

In base alle proiezioni modellistiche l’intensa ondata di caldo potrebbe attenuarsi nel corso del prossimo fine settimana, ma i diversi modelli non sono ancora concordi nel descrivere l’evoluzione sul lungo periodo e tale eventualità andrà perciò verificata alla luce delle prossime più aggiornate proiezioni.

Le previsioni meteo per domenica 17

Prevalenza di tempo soleggiato in tutta Italia, con un po’ di nuvole innocue solo sulle zone montuose, soprattutto nelle ore centrali del giorno.

Temperature massime in leggero calo nel versante adriatico, stazionarie o in lieve crescita altrove: caldo intenso soprattutto nelle regioni tirreniche, al Sud e nelle Isole Maggiori, con punte fino a sfiorare i 40 gradi. Venti in prevalenza deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 18

Giornata piena di sole in tutta Italia, con appena qualche nuvola innocua sulle Alpi, specie nelle ore centrali del giorno.

Temperature massime con poche variazioni: caldo afoso ancora intenso in molte zone d’Italia. Venti in generale di debole intensità; mari per lo più poco mossi.