Nel weekend del 18 e 19 settembre l’Italia sarà divisa in due dalle condizioni meteo: al Nord e parte del Centro avremo un assaggio di tempo autunnale, mentre al Sud il clima sarà ancora tipicamente estivo. In particolare sabato 18 l’instabilità favorirà la formazione di un po’ di temporali sulle regioni settentrionali, mentre al Sud rimarranno protagonisti il sole e il caldo anomalo, con punte decisamente alte soprattutto in Sicilia.

Domenica 19 arriverà poi una nuova perturbazione (la numero 4 del mese), che porterà molte piogge al Nord e farà aumentare sensibilmente l’instabilità al Centro, dove quindi si formeranno numerosi temporali pomeridiani, mentre l’aria fresca che accompagna il sistema perturbato causerà un sensibile calo termico al Nord; al Sud invece la situazione meteo rimarrà più tranquilla e le temperature insolitamente alte.

All’inizio della prossima settimana è probabile il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo Centrale e quindi, di conseguenza, una maggior stabilità anche sul Centro-Nord Italia.

Le previsioni meteo per sabato 18

Giornata tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Rovesci e temporali isolati su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Alta Toscana e Appennino Abruzzese. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Sud e Isole.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest e regioni adriatiche, stazionarie o in lieve aumento altrove: ancora caldo anomalo al Sud, con punte di 35-36 gradi in Sicilia. Venti in prevalenza deboli. Mari per lo più poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 19

Molte nubi al Nord, con rovesci e temporali sparsi a tratti anche di forte intensità. Alternanza tra sole e nuvole nel Centro, con isolati temporali pomeridiani su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Da poco nuvoloso a nuvoloso in Campania, nord della Puglia e Sardegna, in generale senza piogge; in prevalenza bello nel resto del Sud.

Temperature massime in calo al Nord e Isole Maggiori, pressoché invariate altrove.