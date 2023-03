Meteo, Italia divisa in due nel weekend del 4 e 5 marzo: piogge al Centro-Sud, più sole al Nord

Nel weekend del 4 e 5 marzo le condizioni meteo restano influenzate dalla circolazione depressionaria associata alla perturbazione n.8, che mantiene condizioni di instabilità in parte del Centro-Sud, in particolare sabato 4 sulle regioni del Sud e nelle Isole, con possibilità di temporali.

Al Nord e sulle regioni centrali tirreniche prevarranno le schiarite che, entro domenica, si estenderanno anche alle altre regioni, con soltanto della residua instabilità residua all’estremo Sud e in Sicilia. In questo fine settimana le temperature oscilleranno intorno alle medie stagionali.

La prossima settimana, dopo il definitivo allontanamento dell’area depressionaria, l’Italia sarà interessata da correnti occidentali atlantiche che spingeranno verso il nostro Paese alcuni sistemi nuvolosi: il primo ci raggiungerà nella giornata di lunedì 6 (perturbazione n.1 di marzo) portando precipitazioni per lo più al Nord-Est, regioni tirreniche e Isole.

Le previsioni meteo per sabato 4 marzo

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord e regioni centrali tirreniche. Giornata più nuvolosa nel resto del Paese. Al mattino piogge e locali rovesci su Abruzzo, Molise, gran parte del Sud e Sicilia tirrenica; nel pomeriggio le precipitazioni, con locali temporali, saranno concentrate al Sud, in Sicilia e parte della Sardegna, mentre il tempo andrà migliorando sul medio Adriatico. Alla sera parziale miglioramento con ancora qualche rovescio in Puglia, Calabria e Sicilia.

Quota neve intorno ai 1200-1300 metri nell’Appennino meridionale. Temperature massime in calo al Sud, in leggero rialzo nel resto d’Italia. Ancora ventilato per venti da nord o nord-ovest al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per domenica 5 marzo

Tendenza a un generale miglioramento, con della residua instabilità all’estremo Sud dove saranno possibili isolate piogge o rovesci, in particolare in Sicilia, Calabria e Salento. Nel resto del Paese tempo soleggiato, a parte un po’ di nuvole sulle Venezie, in Liguria, Toscana e Sardegna. Sul Levante ligure e nell’interno della Sardegna non si escludono locali piovaschi.

Temperature massime in rialzo al Sud e in Sicilia, quasi stazionarie altrove: valori vicini alla norma, o solo leggermente sopra al Nord. Un po’ ventoso sui mari occidentali e meridionali.