Meteo, Irruzione di aria più fredda a fine Settembre

La fine di settembre sarà caratterizzata da condizioni meteo più fresche e localmente instabili.

Domenica 29 vedrà, in particolare, una residua instabilità tra la notte e il mattino sulle regioni del medio e basso Adriatico dove comunque il tempo migliorerà già nel pomeriggio. Si tratta degli ultimi effetti della nona perturbazione del mese in allontanamento verso i Balcani. Le schiarite prevarranno fin dal mattino nel resto del Paese.

Le correnti nord-occidentali che seguono il fronte, oltre che prevalentemente asciutte, saranno fresche con venti settentrionali sostenuti al suolo che determineranno la fine della fase “estiva” anche all’estremo Sud.

Le temperature temporaneamente risulteranno anche leggermente sotto la media da Nord a Sud con massime che anche nella giornata di lunedì probabilmente non andranno oltre i 20-23 gradi al Centro-Nord e i 25-26 gradi anche al Sud e nelle Isole con possibili punte superiori solo sul basso Ionio.

Aria fredda a fine settembre, ma ad inizio ottobre torna l'alta pressione

Per i primi giorni della prossima settimana si prospetta una fase anticiclonica nell’area mediterranea, efficace in termini di tempo stabile e per lo più soleggiato soprattutto sulle regioni centromeridionali.

Qualche riserva invece per il Nord che potrebbe essere lambito dalle code dei sistemi nuvolosi in transito oltralpe. Per maggiori dettagli bisognerà seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni. Dal punto di vista termico la tendenza è per un rialzo verso valori nella norma o anche sopra le medie per quanto riguarda il Sud. L’anticiclone potrebbe poi indebolirsi da metà settimana.