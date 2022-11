Meteo, irrompe l'autunno: venerdì 4 allerta arancione, vento, neve e acqua alta a Venezia

Con oltre 2 mesi di ritardo sul calendario meteo, l’autunno irrompe sull’Italia: a portarlo è un’intensa perturbazione atlantica che tra venerdì 4 e sabato 5 porterà piogge intense, venti forti, neve sulle Alpi e acqua alta a Venezia.

Per la giornata di venerdì 4, in particolare, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo fino ad arancione su settori di Lombardia e Friuli. Nelle ultime 24 ore piogge forti hanno interessato soprattutto la Liguria, dove si registrano accumuli localmente oltre i 100 mm, e le zone prealpine del Veneto e il Friuli, dove gli accumuli raggiungono al momento i 60-70 mm. Proprio sul Nord-Est la neve torna a cadere sulle Alpi, anche al di sotto dei 1500 metri.

Torna l'acqua alta a Venezia: al picco di marea di venerdì 4 seguirà un nuovo picco di marea sostenuta (codice giallo) sabato 5 novembre alle ore 8:45 del mattino, quando si prevede l'allagamento dell'8% della viabilità pedonale.

Entro domenica 6 la massa d’aria più fredda che accompagna il sistema frontale farà calare le temperature anche al Centro-Sud, con valori destinati a portarsi più vicini alle medie del periodo.

L’ingresso della perturbazione nel cuore del mar Mediterraneo sarà responsabile della formazione di un vortice ciclonico sui mari ad ovest della Penisola, in spostamento nel corso della domenica 6 verso lo Ionio, quando il maltempo si attenuerà, consentendo un graduale miglioramento anche sul medio Adriatico e al Sud.

Nel weekend, inoltre, attenzione al vento: soprattutto sabato 5, localmente fino a burrascoso, con i mari che diverranno molto mossi o agitati. A inizio settimana si conferma il ritorno dell’alta pressione.

Maltempo, piogge forti, neve sulle Alpi e acqua alta a Venezia: le previsioni meteo per venerdì 4

Al mattino ampie schiarite all’estremo Sud e in Sicilia e, in tendenza, all’estremo Nord-Ovest. Cielo da nuvoloso a coperto altrove con piogge sparse su Lombardia, Nord-Est, Centro, Campania, Puglia settentrionale e Sardegna. Nel pomeriggio le schiarite si estendono a Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, nord delle Marche e dell’Umbria. Tempo instabile altrove, ma con fenomeni in esaurimento al Nord-Est e al Centro.

In serata rovesci e temporali al Sud, Sicilia e Sardegna. Neve sulle Alpi centro-orientali localmente fino a 1400 m.

Venti in sensibile rinforzo, con raffiche fino a 60-70 Km/h da ovest su mari e regioni di ponente, da sud sui mari di levante. Mari mossi o molto mossi.

Temperature massime in calo al Nord, medio-alto Tirreno e Sardegna, più sensibile sull’isola e nelle Alpi; in temporaneo aumento all’estremo Sud e in Sicilia con punte fino a 26-27 °C.

Le previsioni meteo per sabato 5

Passaggio a tempo prevalentemente soleggiato al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, ma con residue piogge al mattino sull’isola e in Romagna. Molte nuvole nel resto d’Italia, con piogge diffuse, localmente forti, su regioni centrali adriatiche, al Sud e sulla Sicilia dove non escludiamo intensi temporali e locali nubifragi.

Temperature in marcata diminuzione sul medio Adriatico, sulle regioni meridionali e in Sicilia. Altrove si registrerà un calo nei valori minimi del primo mattino. Venti da moderati a molto forti in Liguria, su Adriatico settentrionale e al Centro-Sud, con raffiche localmente fino a burrascose. Mari mossi o molto mossi, fino ad agitati o molto agitati il mare e canale di Sardegna e il Canale di Sicilia.