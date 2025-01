Meteo, inverno in pausa: rialzo termico sull'Italia. La tendenza dal 24 gennaio

Venerdì 24 gennaio la perturbazione n.7 abbandonerà le regioni centro-settentrionali: alle sue spalle il rialzo della pressione sul bacino del Mediterraneo favorirà un generale miglioramento, con condizioni meteo stabili e asciutte praticamente ovunque. Foschie dense o locali nebbie torneranno a svilupparsi in Pianura Padana nelle ore notturne e del primo mattino.

Tendenza meteo: tempo stabile e temperature sopra le medie ma per il Nord si potrebbe profilare una perturbazione dal weekend



La tendenza per il weekend presenta ancora ampi margini di incertezza. Secondo lo scenario che al momento si profila come più probabile, il tempo dovrebbe restare in generale stabile in gran parte del Paese, ma una nuova perturbazione (la n.8) dovrebbe raggiungere le regioni di Nord-Ovest alla fine di sabato per attraversare tutte le regioni settentrionali nel corso di domenica, più marginalmente anche la Toscana. Al suo passaggio si verificheranno alcune precipitazioni, nevose nel settore alpino e prealpino a quote alte per il periodo, superiori ai 1400-1700 metri circa.



Inutile dire che l’incertezza si amplifica per i giorni successivi, dunque per la parte finale del mese, quando tuttavia non si intravedono cambiamenti rilevanti nella circolazione atmosferica a livello euro-mediterraneo, con la persistenza del flusso umido e temperato oceanico e altre perturbazioni che potrebbero raggiungere l’Italia.



In questo contesto le temperature resteranno miti e al di sopra della media in tutta Italia, con un’anomalia anche dell’ordine dei 6-7 gradi al Sud e sulle Isole. Dunque inverno ancora lontano dall’Italia per diversi giorni.